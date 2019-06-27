"Я же ел!" Бодипозитивная реклама с волосатыми женщинами разозлила сеть

Британский производитель женских средств для бритья Billie выпустил бодипозитивную рекламу, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

В ролике под зажигательный саундтрек буквально растоптали глянцевые стандарты (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

В частности, в рекламе показали женщин разных возрастов и типов телосложения с сильно обросшей зоной бикини и небритыми подмышками. В описании напомнили, что еще с зимы модные журналы начинают давить материалами о похудении к лету, подготовке тела, диетах. И все это для того, чтобы можно было влезть в купальник и пытаться соответствовать принятым стандартам.

Реклама Billie кадр из видео

Идею с волосатой зоной бикини оценили в сети не все. В комментариях пользователи разделились на две категории: одни подумали, что это смелый ход, другие заявили, что это отвратительно. И комментаторов от второй группы оказалось гораздо больше.

Кадр с небритой зоной бикини

"Но я же ел", " Ой дев зачморят", "Какого черта", "Спасибо, мне не нужно сегодня больше есть", "Мир клоунов", "Больные", "Вот это да. Эти женщины такие привлекательные. Естественная красота лучше", "Абсолютно отвратительно. Кто бы ни выдвинул эту идею, должен быть немедленно уволен", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренд на волосатые подмышки начал давно набирать популярность. В 2015 году даже стало модно сверху накладывать на волосы блестки и стразы.

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