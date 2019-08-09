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"Мокрая фотосессия" Савченко: дизайнер оценил резкую смену имиджа

1.8т Читать материал на украинском

Изумрудное платье, в котором внефракционный народный депутат Надежда Савченко позировала во время последней морской фотосессии, представляет собой "платье-рубашку" классического фасона.

"Это платье-рубашка. В нашем бренде это присутствует уже 10 лет, только в разных цветах", – рассказал OBOZREVATEL режиссер и дизайнер Алексей Залевский.

"Ничего сногшибательно оригинального, катастрофического и ужасного я там не вижу. Классический фасон", – заметил он.

Надежда Савченко в зеленом платье на берегу моря

Надежда Савченко в зеленом платье на берегу моря

Facebook Надежды Савченко

Надежда Савченко позировала в зеленом платье на берегу Балтийского моря

Надежда Савченко позировала в зеленом платье на берегу Балтийского моря

Facebook Надежды Савченко

Надежда Савченко устроила фотосессию на море

Надежда Савченко устроила фотосессию на море

Facebook Надежды Савченко

Отвечая на вопрос, насколько органично Савченко выглядит в этом образе, дизайнер сказал: "Нормально выглядит она в этом платье, все скрадывает, ничего лишнего не подчеркивает".

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Говоря об аксессурах, которые бы подошли к платью, он порекомендовал: "Так как она женщина крупная, то здесь подошел бы какой-то крупный кулон, крупные сережки, браслеты".

Платье из коллекции ZALEVSKIY осень-зима 11-12

Платье из коллекции ZALEVSKIY осень-зима 11-12

http://www.zalevskiy.com

Платье из коллекции ZALEVSKIY весна-лето 18

Платье из коллекции ZALEVSKIY весна-лето 18

http://www.zalevskiy.com

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Надежда Савченко выложила видео, снятое на безлюдном берегу Балтийского моря. На нем нардеп была одета в длинное зеленое платье. Новый образ Савченко был воспринят с восторгом и удивлением.

Позже певица Анастасия Приходько подловила Савченко на плагиате, заявив, что якобы та своровала идею фотосессии из ее клипа на песню "Саме той".

Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Алексей Залевский Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Стиль Мода
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