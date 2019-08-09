"Мокрая фотосессия" Савченко: дизайнер оценил резкую смену имиджа

Изумрудное платье, в котором внефракционный народный депутат Надежда Савченко позировала во время последней морской фотосессии, представляет собой "платье-рубашку" классического фасона.

"Это платье-рубашка. В нашем бренде это присутствует уже 10 лет, только в разных цветах", – рассказал OBOZREVATEL режиссер и дизайнер Алексей Залевский.

"Ничего сногшибательно оригинального, катастрофического и ужасного я там не вижу. Классический фасон", – заметил он.

Надежда Савченко в зеленом платье на берегу моря Facebook Надежды Савченко

Надежда Савченко позировала в зеленом платье на берегу Балтийского моря Facebook Надежды Савченко

Надежда Савченко устроила фотосессию на море Facebook Надежды Савченко

Отвечая на вопрос, насколько органично Савченко выглядит в этом образе, дизайнер сказал: "Нормально выглядит она в этом платье, все скрадывает, ничего лишнего не подчеркивает".

Говоря об аксессурах, которые бы подошли к платью, он порекомендовал: "Так как она женщина крупная, то здесь подошел бы какой-то крупный кулон, крупные сережки, браслеты".

Платье из коллекции ZALEVSKIY осень-зима 11-12 http://www.zalevskiy.com

Платье из коллекции ZALEVSKIY весна-лето 18 http://www.zalevskiy.com

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Надежда Савченко выложила видео, снятое на безлюдном берегу Балтийского моря. На нем нардеп была одета в длинное зеленое платье. Новый образ Савченко был воспринят с восторгом и удивлением.

Позже певица Анастасия Приходько подловила Савченко на плагиате, заявив, что якобы та своровала идею фотосессии из ее клипа на песню "Саме той".

Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:

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