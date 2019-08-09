"Мокрая фотосессия" Савченко: дизайнер оценил резкую смену имиджа

Изумрудное платье, в котором внефракционный народный депутат Надежда Савченко позировала во время последней морской фотосессии, представляет собой "платье-рубашку" классического фасона.
"Это платье-рубашка. В нашем бренде это присутствует уже 10 лет, только в разных цветах", – рассказал OBOZREVATEL режиссер и дизайнер Алексей Залевский.
"Ничего сногшибательно оригинального, катастрофического и ужасного я там не вижу. Классический фасон", – заметил он.
Надежда Савченко в зеленом платье на берегу моря
Facebook Надежды Савченко
Надежда Савченко позировала в зеленом платье на берегу Балтийского моря
Facebook Надежды Савченко
Надежда Савченко устроила фотосессию на море
Facebook Надежды Савченко
Отвечая на вопрос, насколько органично Савченко выглядит в этом образе, дизайнер сказал: "Нормально выглядит она в этом платье, все скрадывает, ничего лишнего не подчеркивает".
Говоря об аксессурах, которые бы подошли к платью, он порекомендовал: "Так как она женщина крупная, то здесь подошел бы какой-то крупный кулон, крупные сережки, браслеты".
Платье из коллекции ZALEVSKIY осень-зима 11-12
http://www.zalevskiy.com
Платье из коллекции ZALEVSKIY весна-лето 18
http://www.zalevskiy.com
Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Надежда Савченко выложила видео, снятое на безлюдном берегу Балтийского моря. На нем нардеп была одета в длинное зеленое платье. Новый образ Савченко был воспринят с восторгом и удивлением.
Позже певица Анастасия Приходько подловила Савченко на плагиате, заявив, что якобы та своровала идею фотосессии из ее клипа на песню "Саме той".
Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:
на один из телеэфиров нардеп пришла в темном платье с вырезом, ворот которого напоминал ошейник;
на заседании Верховной Рады она однажды предстала в "одежде монашки", хотя ранее обескуражила нардепов откровенным декольте;
на юбилее журналиста Дмитрия Гордона Савченко засекли лихо отплясывающей возле сцены;
после освобождения из-под стражи в апреле 2019 года Савченко явилась в Раду вся в черном.
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