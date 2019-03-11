Невероятно актуальный и важный вопрос в жизни каждой современной девушки - здоровые и красивые волосы.

Против витаминов я ничего не имею. Но перед их употреблением, считаю важным поделиться причинно-следственной связью между добавками и роскошными волосами.

Что же такое волос?

Каждый человеческий волос имеет структуру, подобную растению - с корнем и стеблем. Корень - это луковица, в которой зарождается волос, и где находится источник его питания. Посредством прилегающих к ней кровеносных сосудов, сальных желез и нервных окончаний, находящихся в коже, луковица питает новорожденный волос необходимыми веществами, обогащает кислородом, создает его твердый кератиновый стержень.

Та часть волоса, которую мы видим над поверхностью кожи – это его наружная часть, которая обратной связи с луковицей уже не имеет. Она лишена кровеносных сосудов, нервных окончаний. Поэтому, повлиять на волос при помощи витаминов и продуктов можно, но только на стадии его развития и роста. А отросшая часть – это как новорожденный без пуповины, его кормить и поить можно только извне.

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Это понимание поможет сформировать мнение о витаминах - что, когда и как применять, чтобы волосы радовали нас максимально долго. Правильные, эффективные процессы в фолликулах волосяных луковиц обеспечат рождение и активный рост крепкого красивого волоса. Здоровая кожа головы рождает здоровые фолликулы, а те в свою очередь – прекрасную, густую, роскошную шевелюру. Правильный уход снаружи за отросшей частью волос – обеспечит их долгую жизнь, гибкость, послушание в расчесывании, мягкость, блеск, способность принимать и сохранять косметический цвет, умение удерживать укладку.

Витамины для здоровых волос: чем питаться

Правильный сбалансированный комплекс витаминов будет способствовать формированию и активному росту крепких волос. Витамины в косметических средствах для ухода за волосами напитают и укрепят отросшую часть, усилят их, одарят послушанием и желаемым блеском.

Витамин А (ретинол) помогает восстановить поврежденную структуру волос. При недостатке ретинола они повреждаются и начинают выпадать. Присутствует в молочных продуктах, яичных желтках.

Витамин В2 (рибофлавин) способствует лучшему кровообращению, а значит поставляет в волос питательные вещества. Обеспечивает устранение ломкости, сухости, прикорневой жирности волос. Содержится в молочных продуктах, мучных изделиях, мясе и печени.

Витамин В3 (никотиновая кислота) - стимулирует рост крепких волос и препятствует их выпадению, питает и увлажняет отросшую часть, длину и кончики. Содержится в земляном орехе, рыбе, говядине, печени, пивных дрожжах и цельных зёрнах.

Витамин В5 (пантенол) несет жизненную силу корням волос. При недостатке витамина В5 волосы рано седеют у корней и плохо растут. Содержится в мясе, овощах, фруктах, зернах, орехах, семечках.

Витамин В6 (пиридоксин) повышает иммунитет. Под воздействием этого витамина волосы становятся сильнее, они лучше противостоят всем неблагоприятным факторам. Им богаты куриное мясо и яйца, рыба, свинина, печень, сухие дрожжи, цельные зёрна, картофель, соя, капуста и орехи.

Витамин В8 (инозит) нормализует микроциркуляцию крови, способствует росту крепких волос и препятствует их раннему выпадению. Содержится в орехах, овсянке, бобовых, моркови, капусте, цитрусовых.

Витамин В9 (фолиевая кислота) регулирует работу сальных желез, поддерживает иммунную систему, участвует в окислительно-восстановительных процессах в коже. Способствует росту крепких волос, препятствует их раннему выпадению. Обеспечивает волосам защитную функцию. Присутствует в бобовых, зеленых листовых овощах, цитрусовых, орехах, тыкве, грибах, говядине и рыбе.

Витамин В10 (парааминобензойная кислота) поддерживает рост и здоровье волос, их естественный цвет, предупреждает выпадение. Этим витамином насыщены орехи, рис, яичные желтки, картофель, молочные продукты, рыба, пивные дрожжи.

Витамин В12 (цианокобаламин) обеспечивает активное кровоснабжение луковицы волоса, способствует гладкости и однородности волос. Жесткие, тусклые волосы символизируют о недостатке данного питательного вещества. Присутствует в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах, птице, рыбе и морепродуктах, а также - в молочных продуктах.

Витамин С (аскорбиновая кислота) отвечает за хорошее кровообращение кожи головы, тем самым обеспечивая нормальное питание волосяных фолликулов. Способствует укреплению структуры волос, их плотности и гибкости. Присутствует в яблоках, зелени, сладком перце, гранатах, шиповнике, цитрусовых.

Витамин Е (токоферол) воздействует на волосяную луковицу, интенсивно ее питает и укрепляет. Заставляет клетки кожи работать лучше, стимулирует рост новых волос и укрепляет существующие. При его нехватке волосы теряют блеск, начинают выпадать, ломаться и сечься. Присутствует в растительном и сливочном масле, шиповнике, томатах, шпинате, петрушке, салате, горохе.

Витамин F (ненасыщенные жирные кислоты) обновляет клетки кожи, способствует удержанию влаги и защитным функциям от атмосферных воздействий. Содержится в растительных маслах: соевом, подсолнечном, оливковом, льняном, кукурузном, арахисовом.

Витамин РР (ниацинамид) стимулирует рост волос, уменьшает их выпадение, улучшает микроциркуляцию кожи головы и питание волосяных фолликулов, предохраняет волосы от потери влаги, помогает замедлить появление седины. Присутствует в корнеплодах, баклажанах, кабачках, тыкве, луке, чесноке.

Эти все вещества возможно найти и в мульти витаминных препаратах, но важно внимательно читать ингредиентный состав, консультироваться со специалистами и не забывать об основных особенностях и возможностях каждого витамина, о которых мы поговорили. А для внешнего ухода за волосами выбирайте качественные продукты, состав которых обеспечит достойную витаминизацию волос.

Действуйте и все будет отлично!

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