Вечно молодая: раскрыт секрет красоты Виктории Бекхэм

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм в свои 44 года выглядит, как молоденькая девочка, и с годами у многих только усиливается это впечатление.

Доктор звезды, дерматолог из Беверли-Хиллз Гарольд Лэнсер раскрыл секрет ее красоты, поделившись информацией о том, какие процедуры она проводит, передает Page Six.

Виктория и Дэвид Бекхэм Instagram@victoriabeckham

Он рассказал, что Бекхэм постоянно проходит Legacy Facial, которую он разработал самостоятельно. Икона стиля делает маску для лица на основе черной икры. Не забывает об уходе за глазами, нанося маску из жемчужной крошки. По словам Лэнсера, звезда также делает инъекции стволовых клеток, проводит светодиодную и кислородную терапию.

Все эти процедуры омоложения обходятся Виктории в 1450 долларов. Эффект от вышеперечисленного длится около двух недель, потому звезде приходится поддерживать его в домашних условиях.

Instagram@victoriabeckham

В частности, Бекхэм пользуется некоторыми из средств дерматолога: маска для сияния лица за 140 долларов, средство для полировки кожи за 75 долларов. Иногда она даже публикует в сторис домашние процедуры, делясь с поклонниками секретами красоты.

Уточняется, что доктор Лэнсер также обслуживает таких звезд, как Ким Кардашян, Дженнифер Лопес и Бейонсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виктория Бекхэм сняла белье и отдала его одной из моделей во время шоу собственного одноименного бренда на Неделе моды.

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