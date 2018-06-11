Вечная молодость: эксперты назвали необходимые элементы женской красоты

Всем известно, что для того, чтобы всегда выглядеть привлекательно и здорово, а также сохранять свою молодость максимально долго, организму необходимы витамины и другие полезные элементы.

Что касается женской внешности - необходим определенный набор витаминов, которые главным образом влияют на состояние кожи, ногтей, волос, а также на работу внутренних органов, пишет Cosmopolitan.

Главными "женскими" витаминами, которые положительно влияют на здоровье и красоту, являются витамины группы А, В и Е.

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Витамин А

От этого витамина одновременно зависит состояние волос, кожи, костей, зрения. Так же от витамина А зависит состояние нашей фигуры, ведь если он в норме, жир намного медленней откладывается на теле.

Источники витамина: яйца, мясо, персики, рыба, печень, морковь, тыква, дыня, брокколи, авокадо, перец, сыр, абрикосы.

Витамин Е

Этот витамин еще называют стимулятором размножения, потому что он оказывает прямое влияние на женскую половую систему. Помимо этого он так же влияет и на кожу и на волосы.

Источники витамина: кедровый орех, фисташки, миндаль, горох, семечки, облепиха, капуста, петрушка, шиповник.

Витамин В

Все витамины этой группы являются важными для организма, они влияют практически на все жизненно важные процессы, которые происходят внутри нас. Для женщин витамины группы В дополнительно важны тем, что они отыгрывают главную роль в борьбе за красивые волосы. Так же они благоприятно влияют на нервную систему, что в современном ритме жизни тоже очень важно.

Источники витамина: печень, рыба, яйца (особенно сваренные в крутую), орехи, злаки и молочные продукты (сыр, творог, сметану). Также не стоит забывать и про зеленые овощи, такие как капусту брокколи.

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