Вайкуле раскрыла секрет своей молодости: в чем он заключается

Латвийская певица Лайма Вайкуле после выступления в Одессе поделилась секретами своей красоты. Так, артистка заявила, что делает уколы ботокса.

Кроме того, певица ведет активный образ жизни и занимается спортом, пишет "ТСН".

cultua.media

"Я всегда надеваю то, в чем хорошо себя чувствую. А хорошо это или плохо – не знаю. Самое главное – нужен покой дома, и надо себя любить. Как говорят, волосы, зубы и туфли – вот эти вещи, за которыми нужно следить", - сказала Вайкуле.

cosmo.ru

Вайкуле делает "уколы красоты", чтобы избавиться от морщин. Предполагает, что впоследствии воспользуется и услугами пластического хирурга.

"Почему нет? Я хочу быть современным человеком. Я делаю постоянно процедуры кислородом", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле порадовала поклонников сменой имиджа, прийдя на шоу "Вечерний Ургант" в стильном образе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся