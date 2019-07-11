В пластиковом мешке: украинская певица-перебежчица озадачила внешностью

Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая ранее неожиданно вернулась в Киев, озадачила пользователей неудачным образом.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Повалий вчера представила "новый лук": в черном пластиковом мешке, кажется. Ну, в общем ей подходит. Но, с другой стороны, так обнадежить в целом, а потом снова "концерт Повалий в Москве!" ... Как-то это не очень гуманно", – написал Голобуцкий.

В частности, Повалий позировала в черной кепке и широком платье такого же цвета. Рядом с ней стояла большая набитая сумка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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