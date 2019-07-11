Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

В пластиковом мешке: украинская певица-перебежчица озадачила внешностью

3.5т Читать материал на украинском

Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая ранее неожиданно вернулась в Киев, озадачила пользователей неудачным образом.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Повалий вчера представила "новый лук": в черном пластиковом мешке, кажется. Ну, в общем ей подходит. Но, с другой стороны, так обнадежить в целом, а потом снова "концерт Повалий в Москве!" ... Как-то это не очень гуманно", – написал Голобуцкий.

Новости
"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном

В частности, Повалий позировала в черной кепке и широком платье такого же цвета. Рядом с ней стояла большая набитая сумка.

В пластиковом мешке: украинская певица-перебежчица озадачила внешностью
В пластиковом мешке: украинская певица-перебежчица озадачила внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Таисия Повалий Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel