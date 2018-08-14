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Украинская Барби показала выдающиеся формы: горячие фото

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Знаменитая одесская модель, "украинская Барби" Валерия Лукьянова похвасталась в социальной сети своими выдающимися формами и аппетитным, подтянутым телом.

Так, звезда показала несколько откровенных снимков в белье, где отчетливо видна ее отличная фигура. Фото размещены в Instagram-аккаунте Лукьяновой.

Традиционно поклонники Валерии были восхищены ее подтянутыми формами, тонкой талией и "кубиками" на прессе. Каждое фото собрало более 10 тысяч лайков от фолловеров.

Помимо этого, сотни пользователей социальной сети оставили свои комментарии, отметив, что "Барби" выглядит очень красиво и является "обладательницей лучшей фигуры" по их мнению.

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Полуобнаженная украинская "Барби" засветила пышную грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа.

Персона
Одесская Барби (Валерия Лукьянова)
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Комментарии на сайте не модерированы
Danilenko Danila
Danilenko Danila
это просто больной ребенок безответственных родителей...
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