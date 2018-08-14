Украинская Барби показала выдающиеся формы: горячие фото

Знаменитая одесская модель, "украинская Барби" Валерия Лукьянова похвасталась в социальной сети своими выдающимися формами и аппетитным, подтянутым телом.

Так, звезда показала несколько откровенных снимков в белье, где отчетливо видна ее отличная фигура. Фото размещены в Instagram-аккаунте Лукьяновой.

Традиционно поклонники Валерии были восхищены ее подтянутыми формами, тонкой талией и "кубиками" на прессе. Каждое фото собрало более 10 тысяч лайков от фолловеров.

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) 13 Авг 2018 в 4:42 PDT

Помимо этого, сотни пользователей социальной сети оставили свои комментарии, отметив, что "Барби" выглядит очень красиво и является "обладательницей лучшей фигуры" по их мнению.

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) 9 Авг 2018 в 12:37 PDT

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) 14 Авг 2018 в 10:06 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа.