Украинская Барби показала выдающиеся формы: горячие фото

Знаменитая одесская модель, "украинская Барби" Валерия Лукьянова похвасталась в социальной сети своими выдающимися формами и аппетитным, подтянутым телом.
Так, звезда показала несколько откровенных снимков в белье, где отчетливо видна ее отличная фигура. Фото размещены в Instagram-аккаунте Лукьяновой.
Традиционно поклонники Валерии были восхищены ее подтянутыми формами, тонкой талией и "кубиками" на прессе. Каждое фото собрало более 10 тысяч лайков от фолловеров.
Помимо этого, сотни пользователей социальной сети оставили свои комментарии, отметив, что "Барби" выглядит очень красиво и является "обладательницей лучшей фигуры" по их мнению.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа.