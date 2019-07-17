"Ух, какая горячая": российская звезда завела сеть фото без белья

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив свою грудь.
Эвелина Бледанс
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс засветила грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Эвелина Бледанс засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс голая в ванной
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс похвасталась в соцсети личными фото из своей спальни с сыном.
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