"Ух, какая горячая": российская звезда завела сеть фото без белья

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив свою грудь.

Эвелина Бледанс Фото из Instagram

Эвелина Бледанс засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Эвелина Бледанс Фото из Instagram

Эвелина Бледанс в откровенном купальнике Фото из Instagram

Эвелина Бледанс засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Эвелина Бледанс Фото из Instagram

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Эвелина Бледанс голая в ванной Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс похвасталась в соцсети личными фото из своей спальни с сыном.

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