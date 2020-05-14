Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

В университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.

О том, какая женская внешность нравится мужчинам, пишет Cosmopolitan.

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Большие глаза

Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать. Пушистые ресницы и ухоженные брови, многократно усиливающие эффект магического взгляда.

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Пухлые губы

Когда парни смотрят на пухлые, влажные губы, то в их головах возникает лишь одно желание: поцеловать их.

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Грудь

Совсем не важно, какого она размера. Часть парней любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина сходит с ума от большой и пышной.

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Хорошо очерченный пресс

Недавние исследования показывают, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс нравится мужчинам.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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