Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

В университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.
О том, какая женская внешность нравится мужчинам, пишет Cosmopolitan.
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Большие глаза
Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать. Пушистые ресницы и ухоженные брови, многократно усиливающие эффект магического взгляда.
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Пухлые губы
Когда парни смотрят на пухлые, влажные губы, то в их головах возникает лишь одно желание: поцеловать их.
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Грудь
Совсем не важно, какого она размера. Часть парней любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина сходит с ума от большой и пышной.
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Хорошо очерченный пресс
Недавние исследования показывают, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс нравится мужчинам.
pexels.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.
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