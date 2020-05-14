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15 мая • обновлено в 12:01
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/ Красота

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

17.5т
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В университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.

О том, какая женская внешность нравится мужчинам, пишет Cosmopolitan.

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

pexels.com

Большие глаза

Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать. Пушистые ресницы и ухоженные брови, многократно усиливающие эффект магического взгляда.

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

pexels.com

Пухлые губы

Когда парни смотрят на пухлые, влажные губы, то в их головах возникает лишь одно желание: поцеловать их.

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

pexels.com

Грудь

Совсем не важно, какого она размера. Часть парней любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина сходит с ума от большой и пышной.

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

pexels.com

Хорошо очерченный пресс

Недавние исследования показывают, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс нравится мужчинам.

Ученые рассказали, какая женская внешность привлекает мужчин

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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Автор
Мария Дидык
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