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"Сверкающие ягодицы": пользователи Instagram основали необычный тренд

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В сети обрел высокую популярность новый необычный тренд: девушки обмазывают свои "пятые точки" глиттером - разноцветными блестками и выкладывают свои фото под хэштегом #glitterbooty.

Дословно название "новой фишки" переводится как "блестящая попа". Помимо глиттера, девушки со всего мира украшают свои тела стразами, различными красками и другими средствами. Главное - чтобы было побольше блеска. Своими снимками они делятся в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает подборку фото нового тренда.

У тренда Glitter booty есть достаточно длинная история, которая начинается с компании The Gypsy Shrine - магазина декоративных блесток и камней. На своей странице социально сети представители бренда рассказали, что в начале 2018 года девушка по имени София Морено украсила свое тело глиттером от The Gypsy Shrine и стала одной из самых ярких гостей фестиваля Sahara Desert. У решения Софии было объяснение: для фестиваля она нарядилась русалкой.

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Публикация от JFR.se (@jfrse)

Фотография набрала несколько тысяч лайков в Instagram и стала первой в череде тренда #glitterbooty. Многие блогеры основали своеобразный "блестящий" флешмоб, благодаря чему компания существенно повысила свою прибыль.

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В конце мая-2018 в социальных сетях можно найти уже более двух тысяч публикаций, размещенных под соответствующим хэштегом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, канадский блогер Тэйлор (Teyloк К) стала основательницей нового необычного тренда в макияже на весенне-летний сезон 2018 года, который превращает брови в "цветущий сад".

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