"Сверкающие ягодицы": пользователи Instagram основали необычный тренд

В сети обрел высокую популярность новый необычный тренд: девушки обмазывают свои "пятые точки" глиттером - разноцветными блестками и выкладывают свои фото под хэштегом #glitterbooty.
Дословно название "новой фишки" переводится как "блестящая попа". Помимо глиттера, девушки со всего мира украшают свои тела стразами, различными красками и другими средствами. Главное - чтобы было побольше блеска. Своими снимками они делятся в Instagram.
OBOZREVATEL предлагает подборку фото нового тренда.
У тренда Glitter booty есть достаточно длинная история, которая начинается с компании The Gypsy Shrine - магазина декоративных блесток и камней. На своей странице социально сети представители бренда рассказали, что в начале 2018 года девушка по имени София Морено украсила свое тело глиттером от The Gypsy Shrine и стала одной из самых ярких гостей фестиваля Sahara Desert. У решения Софии было объяснение: для фестиваля она нарядилась русалкой.
Фотография набрала несколько тысяч лайков в Instagram и стала первой в череде тренда #glitterbooty. Многие блогеры основали своеобразный "блестящий" флешмоб, благодаря чему компания существенно повысила свою прибыль.
В конце мая-2018 в социальных сетях можно найти уже более двух тысяч публикаций, размещенных под соответствующим хэштегом.
Как сообщал OBOZREVATEL, канадский блогер Тэйлор (Teyloк К) стала основательницей нового необычного тренда в макияже на весенне-летний сезон 2018 года, который превращает брови в "цветущий сад".