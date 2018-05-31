"Сверкающие ягодицы": пользователи Instagram основали необычный тренд

В сети обрел высокую популярность новый необычный тренд: девушки обмазывают свои "пятые точки" глиттером - разноцветными блестками и выкладывают свои фото под хэштегом #glitterbooty.

Дословно название "новой фишки" переводится как "блестящая попа". Помимо глиттера, девушки со всего мира украшают свои тела стразами, различными красками и другими средствами. Главное - чтобы было побольше блеска. Своими снимками они делятся в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает подборку фото нового тренда.

Публикация от THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 9 Май 2018 в 1:27 PDT

У тренда Glitter booty есть достаточно длинная история, которая начинается с компании The Gypsy Shrine - магазина декоративных блесток и камней. На своей странице социально сети представители бренда рассказали, что в начале 2018 года девушка по имени София Морено украсила свое тело глиттером от The Gypsy Shrine и стала одной из самых ярких гостей фестиваля Sahara Desert. У решения Софии было объяснение: для фестиваля она нарядилась русалкой.

Публикация от Tess Kathryn (@_tesskathryn_) 26 Май 2018 в 1:48 PDT

Публикация от JFR.se (@jfrse) 14 Май 2018 в 12:35 PDT

Фотография набрала несколько тысяч лайков в Instagram и стала первой в череде тренда #glitterbooty. Многие блогеры основали своеобразный "блестящий" флешмоб, благодаря чему компания существенно повысила свою прибыль.

Публикация от THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 23 Май 2018 в 1:01 PDT

Публикация от ✨GLITTED✨ (@glitted_) 24 Май 2018 в 4:30 PDT

Публикация от THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 10 Апр 2018 в 1:12 PDT

В конце мая-2018 в социальных сетях можно найти уже более двух тысяч публикаций, размещенных под соответствующим хэштегом.

Публикация от Thrillseeker Hydration Packs (@thrillseekerofficial) 28 Май 2018 в 12:45 PDT

Публикация от Sophia Moreno (@sophiamoreno7) 17 Май 2018 в 9:21 PDT

Публикация от THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 21 Май 2018 в 1:24 PDT

Публикация от ✨GLITTED✨ (@glitted_) 4 Сен 2017 в 7:21 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский блогер Тэйлор (Teyloк К) стала основательницей нового необычного тренда в макияже на весенне-летний сезон 2018 года, который превращает брови в "цветущий сад".