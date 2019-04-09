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/Красота

Как правильно гладить одежду: раскрыт "королевский" секрет

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В Британии компания Jeeves Belgravia, которая занимается химчисткой, сообщила, как правильно нужно заниматься уходом и глажкой за рубашками.

Сотрудники данной химчистки в Лондоне больше 30 ухаживали за одеждой принца Чарльза, пишет The Independent.

Специалисты рассказали, что сперва нужно убедиться, что все пуговицы на рубашке расстегнуты. Утюг необходимо наполнить дистиллированной водой. Температуру при этом следует выставлять в соответствии с указаниями на этикетке.

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Начинать гладить вещь надо с внутренней стороны воротника, после переходить на внешнюю. Утюг следует перемещать от уголков воротника к центру. Закончив с воротником, можно переходить на манжеты, которые гладятся по аналогии.

После стоит переходить к рукавам, которые раскладывают по доске во всю длину пуговицами вверх. Утюг прямыми движениями скользит от подмышек до манжета. Затем процесс повторяют с обратной стороны.

Переднюю часть рубашки, как и спину, гладят сверху вниз прямыми движениями. Эксперты советуют аккуратно перемещать рубашку вокруг доски во врем работы в внутренней частью вещи.

После всех процедур выглаженную рубашку необходимо застегнуть на все пуговицы и повесить на вешалку.

Глажка одежды

Глажка одежды

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Место
Великобритания
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