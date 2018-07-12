"Шикарная фигурка": Зианджа удивила фанатов стройными ножками

Украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известная в Украине как Борис Апрель, похвасталась перед поклонниками новыми образами.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько необычных фотографий.

На одном из снимков Зианджа запечатлена на дереве в красном мини-платье. На другом – в коротком белом платье и белых туфлях с длинным носком, которые отлично подчеркивают ее стройные ножки.

Lonely Публикация от Зианджа (@ziasphere) 11 Июл 2018 в 11:46 PDT

Также певица позирует на камеру в романтическом образе. Одетая в розовое платье, она танцует на фоне поля и бескрайнего неба.

Dance with me, my love.. Публикация от Зианджа (@ziasphere) 11 Июл 2018 в 8:12 PDT

"Да-да, шикарная фигурка", "Красивая", "Ты потрясающая", "Красивая. Космическая женщина", – комментируют фото пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зианджа покорила поклонников глубоким декольте.