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"Шикарная фигурка": Зианджа удивила фанатов стройными ножками

1.4тЧитать новость на украинском

Украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известная в Украине как Борис Апрель, похвасталась перед поклонниками новыми образами.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько необычных фотографий.

На одном из снимков Зианджа запечатлена на дереве в красном мини-платье. На другом – в коротком белом платье и белых туфлях с длинным носком, которые отлично подчеркивают ее стройные ножки.

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Публикация от Зианджа (@ziasphere)

Также певица позирует на камеру в романтическом образе. Одетая в розовое платье, она танцует на фоне поля и бескрайнего неба.

Dance with me, my love..

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

"Да-да, шикарная фигурка", "Красивая", "Ты потрясающая", "Красивая. Космическая женщина", – комментируют фото пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зианджа покорила поклонников глубоким декольте.

Персона
Зианджа (экс-Борис Апрель)
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