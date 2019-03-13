Сестры Дженнер похвастались обнаженными телами в горячей фотосессии

Кайли и Кендалл Дженнер снялись в горячей фотосессии, представив новую коллекцию купальников бренда Kendall & Kylie.

Один из снимков опубликован в официальном Instagram-канале компании, где анонсирован выпуск новой коллекции.

"Лето начинается, покупайте нашу новую коллекцию купальников по ссылке", – сказано в описании к фото.

Фотографом выступила украинка Саша Самсонова, которую Кендалл указала в своем аккаунте. Она сотрудничает с семейством Кардашьян-Дженнер и часто публикует у себя горячие снимки девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сестры Кардашьян-Дженнер порадовали фанов совместной фотосессией в белье.

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