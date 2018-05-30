Секрет идеальных бровей: визажист Меган Маркл обнародовала главные советы

Визажист Меган Маркл - жены принца Гарри, Шеррилл Райли дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей.

Как рассказала эксперт, в первую очередь брови не должны быть идеально симметричными. Также Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда, пишет Daily Mail.

Помимо этого, Шеррилл отметила, что рекомендует оставлять брови максимально широкими, а их форму - максимально естественной.

Меган Маркл

"Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму - как можно более естественной", - поделилась визажист.

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Любимая форма бровей Маркл, по словам специалиста, как у легендарной актрисы Одри Хепберн.

Меган Маркл

"Вдохновляясь Одри, я старалась сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галочки, а плавно. Слишком высокая "арка" делает лицо злым", - посоветовала Шеррилл Райли.

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