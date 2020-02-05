Асимметрический боб-каре и пикси: самые модные короткие стрижки 2020 года

Многие думают, что стрижки на короткие волосы – это не модно. Однако тренды на 2020 год говорят обратное – это стильно и красиво.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку из самых стильных коротких стрижек.

Стрижка "под мальчика"

Ультракороткая стрижка "под мальчика" – это вариант для смелых и уверенных в себе. Тех, кто не боится попрощаться с длиной и встретиться с многочисленными вопросами.

Фото: pix-feed.com

Фото: alfaprof-market.ru

Фото: elle.ru

Асимметричный боб-каре

Асимметричный боб придаст шевелюре объем и текстурность. Также за счет такой прически удастся скрыть недостатки и скорректировать форму лица.

Фото: dlyarostavolos.com

Фото: avrorra.com

Фото: flakonn.com

Пикси

Также если вы не боитесь экспериментировать, то ультрамодная пикси отлично подойдет вам! Такая прическа легко укладывается и подходит обладательницам тонких волос.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Стрижка "шапочка"

Оригинальная стрижка "шапочка" сделает любой образ более интересным, необычным и ярким. Благодаря ее многослойности прическа получится пышной и объемной, придавая лицу изящности и женственности.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, что не следует делать с волосами, чтобы не выглядеть старше.

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