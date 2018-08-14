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Самая смелая модель мира оголила пикантную часть тела: фотофакт

12.4тЧитать новость на украинском

Американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, оголила самую пикантную точку своего тела.

Так, 27-летняя красотка восхитила поклонников новым горячим фото на водном скутере. Снимок Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, Эмили покорила своих поклонников откровенной фотографией, где отчетливо видна ее аппетитная "пятая точка".

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Ратаковски вновь полностью обнажилась на камеру: сеть в восторге

За короткое время снимок собрал почти 1,7 миллиона лайков от почитателей, а также более 11 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась телом в дерзком бикини.

Персоны
Эмили РатаковскиЭмили Ратажковски
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