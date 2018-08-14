Самая смелая модель мира оголила пикантную часть тела: фотофакт

Американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, оголила самую пикантную точку своего тела.

Так, 27-летняя красотка восхитила поклонников новым горячим фото на водном скутере. Снимок Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, Эмили покорила своих поклонников откровенной фотографией, где отчетливо видна ее аппетитная "пятая точка".

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Сер 2018 р. о 8:03 PDT

За короткое время снимок собрал почти 1,7 миллиона лайков от почитателей, а также более 11 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась телом в дерзком бикини.