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23 января • обновлено в 13:48
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь: горячее фото

2.3т
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Американская модель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Горячим кадром звезда поделилась в своих Instagram-stories.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото

На фотографии 23-летняя Хадид позирует перед большим зеркалом в одних лишь джинсах. Обнаженную грудь Белла прикрывает рукой.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Примечательно, что в последнее время модель часто делится в соцсетях провокационными кадрами, на которых демонстрирует стройную фигуру и соблазнительные формы.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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2
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Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Что ж она такая страшная?
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