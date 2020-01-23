Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь: горячее фото

Американская модель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительным снимком.
Горячим кадром звезда поделилась в своих Instagram-stories.
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
На фотографии 23-летняя Хадид позирует перед большим зеркалом в одних лишь джинсах. Обнаженную грудь Белла прикрывает рукой.
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Примечательно, что в последнее время модель часто делится в соцсетях провокационными кадрами, на которых демонстрирует стройную фигуру и соблазнительные формы.
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.
Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.
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