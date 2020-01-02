Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике

Американская модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, показала соблазнительные фото.

На снимках, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, Белла позирует в крошечном купальнике.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Кадры были сделаны во время отдыха в теплых краях, куда модель улетела на днях.

Так, сексуальный купальник, едва прикрывавший грудь Хадид, подчеркнул роскошные формы модели.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Кстати, в первый день своего отдыха Белла порадовала поклонников не менее горячей публикацией. В кадре Хадид позирует в растегнутой джинсовой рубашке, которую надела на голое тело.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

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