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21 ноября • обновлено в 05:59
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/ Красота

Российская Кардашьян показала формы в крохотном бикини

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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", восхитила сеть новыми пикантными фото. На них она позировала в крохотном фиолетовом купальнике, который демонстрировал ее ягодицы.

Снимок Квитко разместила на своей странице в Instagram.

Российская Кардашьян показала формы в крохотном бикини

instagram.com/anastasiya_kvitko

Новости
50-летняя Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца

Swimsuit @prettylittlething 💜

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Отметим, девушка часто радует своих подписчиков откровенными снимками на которых она позирует в бикини.

1,2,3,4? 🙂💗

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

@fashionnova 🖤 @fashionnovamen ad

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Анастасия Квитко
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