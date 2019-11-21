Российская Кардашьян показала формы в крохотном бикини

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", восхитила сеть новыми пикантными фото. На них она позировала в крохотном фиолетовом купальнике, который демонстрировал ее ягодицы.

Снимок Квитко разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/anastasiya_kvitko

Отметим, девушка часто радует своих подписчиков откровенными снимками на которых она позирует в бикини.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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