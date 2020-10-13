Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет

Юля Ухина
Юля Ухина
Красота
3,2 т.
Синди Кроуфорд

Популярный американский визажист Рику Кампо поделился секретами, которыми он пользовался во время работы со знаменитостями в возрасте старше 40 лет.

По словам специалиста, у женщин средних лет морщины становятся заметнее, поскольку кожа теряет былую эластичность и становится более дряблой. Кроме того, часто они страдают от гиперпигментации –появления темных пятен на лице, шее, груди и руках. В связи с этими изменениями Кампо посоветовал взрослым читательницам изменить подход к своему повседневному макияжу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, чтобы сделать лицо визуально моложе, необходимо накручивать ресницы с помощью щипцов и красить их тушью. Также стилист советует наносить на веки коричневые тени. Таким образом, глаза будут выглядеть более открытыми. При этом тени с блестками и блески для губ лучше не использовать.

Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет

Помимо этого, визажист порекомендовал изменить пищевые привычки и добавить в рацион различные полезные добавки, например, витамины C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, авокадо, зерновых культурах, рыбе, лимонах, а также овощах, орехах и печени.

Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет

Вдобавок эксперт предложил женщинам приобрести косметические средства с ретиноидами. Ведь они ускоряют отшелушивание мертвых клеток кожи, не давая им накапливаться на поверхность. Также Рико настоял на том, чтобы женщины использовали солнцезащитный крем даже зимой и системно делали массаж лица.

Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет

Американский стилист Рику Кампо имеет 30-летний стаж работы в сфере красоты и сотрудничал с 48-летней и 59-летней актрисами Гвинет Пэлтроу и Мег Райан, а также 51-летней моделью Рэйчел Хантер и 54-летней манекенщицей Синди Кроуфорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 55-летняя британка Мари Уорд раскрыла секрет сохранения молодости.

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