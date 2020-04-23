Прически лета 2020: топ-5 оригинальных вариантов укладок на каждый день

Летний сезон – это отличный период для экспериментов с прическами, ведь не нужно носить теплые шапки и капюшоны.
В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 простых укладок на лето 2020, которые подойдут на каждый день.
Браш
Укладка с помощью браш-расчески выглядит естественно, но при этом эффектно. Стоит отметить, что это отличный вариант для девушек, которые любят объемные прически.
Фото: womanel.com
Так, этот вид укладки создается при помощи большой круглой расчески и фена. Разделите чистые влажные волосы на две половины – верхнюю и нижнюю. Накручивайте пряди по очереди на расческу вовнутрь и высушивайте феном. Затем зафиксируйте полученный объем лаком для волос сильной фиксации.
Фото: moimvolosam.ru
Низкий хвост
Еще один тренд лета 2020 года, который поможет убрать волосы от лица в жаркие дни и при этом выглядеть стильно – это низкий хвост. Отметим, что его можно украсить аксессуарами, например, платком.
Фото: marieclaire.ua
Низкий пучок
Низкий пучок – актуальная прическа, которая подойдет на любой случай. В этом случае важно сохранять гладкость локонов, а также использовать фиксирующие средства.
Фото: tv.ua
Легкие волны
Одним из ведущих трендов лета 2020 года станет укладка по типу естественных локонов. Она подойдет обладательницам длинных и средних волос и сделает образ нежным и романтичным.
Фото: pricheski-s-video.ru
Аксессуары
Аксессуары для волос помогут разнообразить и освежить любую базовую прическу. Стоит отметить, что одним из наиболее трендовых украшений является платок, а также банданы. Кроме того, можно добавить интересные заколки.
Фото: ivona.bigmir.net
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в моду вернулась самая сексуальна прическа из 2000-х – это укладка с эффектом мокрых волос.
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