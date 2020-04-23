Прически лета 2020: топ-5 оригинальных вариантов укладок на каждый день

Летний сезон – это отличный период для экспериментов с прическами, ведь не нужно носить теплые шапки и капюшоны.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 простых укладок на лето 2020, которые подойдут на каждый день.

Браш

Укладка с помощью браш-расчески выглядит естественно, но при этом эффектно. Стоит отметить, что это отличный вариант для девушек, которые любят объемные прически.

Фото: womanel.com

Так, этот вид укладки создается при помощи большой круглой расчески и фена. Разделите чистые влажные волосы на две половины – верхнюю и нижнюю. Накручивайте пряди по очереди на расческу вовнутрь и высушивайте феном. Затем зафиксируйте полученный объем лаком для волос сильной фиксации.

Фото: moimvolosam.ru

Низкий хвост

Еще один тренд лета 2020 года, который поможет убрать волосы от лица в жаркие дни и при этом выглядеть стильно – это низкий хвост. Отметим, что его можно украсить аксессуарами, например, платком.

Фото: marieclaire.ua

Низкий пучок

Низкий пучок – актуальная прическа, которая подойдет на любой случай. В этом случае важно сохранять гладкость локонов, а также использовать фиксирующие средства.

Фото: tv.ua

Легкие волны

Одним из ведущих трендов лета 2020 года станет укладка по типу естественных локонов. Она подойдет обладательницам длинных и средних волос и сделает образ нежным и романтичным.

Фото: pricheski-s-video.ru

Аксессуары

Аксессуары для волос помогут разнообразить и освежить любую базовую прическу. Стоит отметить, что одним из наиболее трендовых украшений является платок, а также банданы. Кроме того, можно добавить интересные заколки.

Фото: ivona.bigmir.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в моду вернулась самая сексуальна прическа из 2000-х – это укладка с эффектом мокрых волос.

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