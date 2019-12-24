Представительница Украины на "Мисс Мира" намекнула на продажность конкурса

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Мира 2019" Маргарита Паша намекнула, что члены жюри выбрали фавориток еще с первых дней.

В этом она призналась в своем Instagram-сторис, отметив, что почти сразу перестала ждать победы в этом мероприятии.

Маргарита Паша instagram/margoritapasha

"На третий день пребывания на конкурсе я поняла. И подтвердила это во время общения с членами жюри. Когда они сказали: "Вы, когда вернетесь домой, пригласите, пожалуйста, нас к себе в страну", – рассказала Маргарита.

Маргарита Паша о "Мисс Мира 2019" сторис

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По ее словам, с первого дня на конкурсе выделяли конкретные страны. Для девушки такой расклад был странным, поскольку на участницу никто не смотрел.

Украинская красавица не будет оспаривать результаты конкурса красоты, потому что "если спорить с дураком, он опустит до своего уровня".

сторис

сторис

сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурс "Мисс Мира 2019" состоялся 14 декабря. Победу одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Маргарита Паша вошла в топ-40.

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