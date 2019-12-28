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28 декабря • обновлено в 10:07
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/ Красота

Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

2.9т
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Британская светская львица Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, попала в объектив папарацци во время отдыха на острове Сен-Бартелеми.

Фотографиями Миддлтон в бикини поделилось издание Purepeople.

Пиппа Миддлтон

Пиппа Миддлтон

Getty

Новости
В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

Так, на снимках Пиппа появилась в белом купальнике в черный горошек, который подчеркнул соблазнительную фигуру женщины.

Примечательно, что в прошлом году сестра Кейт впервые стала мамой, но, судя по фото, Миддлтон быстро вернулась в форму.

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом

BestImage

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом

BestImage

Пиппа Миддлтон

Пиппа Миддлтон

BestImage

Вместе с Пиппой и ее супругом на отдых улетели и родители герцогини Кембриджской, которые также попали в объектив папарацци. В частности, глядя на снимки, невозможно не обратить внимание на фигуру мамы Кейт – 64-летняя женщина находится в прекрасной форме.

Мама Кейт Миддлтон

Мама Кейт Миддлтон

BestImage

Пиппа Миддлтон с мамой

Пиппа Миддлтон с мамой

BestImage

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось редкое фото Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма со всеми тремя детьми.

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Автор
Анна Михно
Персона
Пиппа Миддлтон
Место
Великобритания
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