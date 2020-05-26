Питание, спорт и сон: 44-летняя Канделаки раскрыла секрет красоты

Для того, чтобы хорошо и молодо выглядеть известная российская ведуща Тина Канделаки придерживается множества правил. Например, она спит не менее 8 часов в сутки, избегает стресса, а также не употребляет мясо.
О том, как звезде удается сохранять молодость и красоту пишет SM.News.
instagram.com/tina_kandelaki
Правила, которых придерживается Тина Канделаки:
Избегать стресса, он сильно отражается на вашем внешнем виде;
Сон — это лучший отдых, минимум 8 часов в сутки;
Расслабляться нужно не с бокалом в руке, а в ванной с ароматическим маслом;
Движение — минимум 10000 шагов в день;
Фрукты и овощи — от мяса известная телеведущая отказалась еще несколько лет назад;
Занятия спортом.
10 пагубных привычек для похудения ⠀ Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели. ⠀ 10 место: есть быстро (при быстром питании человек существенно перебирает лишние калории); 9 место: регулярно употреблять спиртные напитки (алкоголь — высококалорийный продукт); 8 место: искать правильные ЗОЖ-продукты (все продукты имеют калорийность, употребление таких продуктов приводит только к набору лишних килограммов); 7 место: курить (никотин влияет на способность организма утилизировать жиры); 6 место: мало спать (сон влияет на способность утилизировать жиры и растить мышечную массу). Человек должен спать не менее 8 часов в сутки; 5 место: не учитывать двигательную активность (человек должен делать не менее 10 000 шагов в день); 4 место: не тренироваться (аэробная тренировка создает структуры для дополнительного жиросжигания, а силовая тренировка растит мышцы — для траты лишних калорий уже в покое); 3 место: мало есть фруктов и овощей (необходимо заменить в своем рационе продукты фастфуда, крахмалистые продукты и продукты с сахаром на фрукты и овощи); 2 место: игнорировать замеры состава тела (регулярные замеры веса тела (каждое утро) и замеры состава тела (раз в месяц) позволяют объективно оценивать последствия рациона питания); 1 место: не знать свою потребность в энергии и не питаться с учетом этой потребности. ⠀ Пишите про ваши привычки, от которых хотите избавиться, а счастливчику я подарю свою книгу "PRO Тело". Кстати, заказать ее можно по ссылке в шапке профиля😉 ⠀ #kandelaki_secret
Просыпается Канделаки в 06:30-07:00, далее утренняя тренировка, затем завтрак. Чтобы сэкономить время, известная ведущая делает интервальные тренировки или бегает натощак.
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Также она поддерживает свою форму без определенных диет и подсчета калорий. Мясо и птица в рационе известной телеведущей отсутствуют. Чтобы держать свой вес в "рамках дозволенного", Канделаки заменяет сладости сухофруктами и орехами.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".
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