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8 января • обновлено в 16:36
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/ Красота

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

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Многие женщины делают макияж каждый день, но при этом допускают множество ошибок, которые в результате сказываются на их внешнем виде.

Нанося косметику в неправильной последовательности или неправильно подбирая оттенки можно визуально прибавить себе возраста, пишет Cosmopolitan.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

pexels.com

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Избыток пудры

Если немного переборщить с пудрой, лицо приобретет маскообразный вид, становится усталым и безжизненным. Лицо становится однотонным и из-за этого выглядит значительно старше.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

pexels.com

Отказ от мерцающих теней

Тени с мерцающей текстурой хорошо отражают свет, визуально распахивая взгляд и отвлекая внимание от темных кругов под глазами.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

pexels.com

Неправильное нанесение румян

Если при нанесении румян втягивать щеки, чтобы определить, куда именно их наносить лицо становится визуально более взрослым и осунувшимся.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

Любовь к темным помадам

Темные помады визуально уменьшают губы. С возрастом они и так теряют природный объем, и поэтому лицо выглядит еще более взрослым.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

pexels.com

Стрелки "вниз"

Стрелка на верхнем веке и немного выходящим за внешние пределы кончиком освежает лицо и делает его более молодым, поэтому стоит раз и навсегда запомнить одно правило: стрелки должны стремиться ввысь, а не вниз.

Перестаньте так краситься! 5 привычек в макияже, которые старят

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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