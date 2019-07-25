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"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах

3.7т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.

Соответствующий снимок опубликовали Dnevniki znamenitostey в Instagram, вызвав бурю эмоций среди пользователей сети.

На снимке Алла Борисовyа позировала со своим мужем, шоумэном Максимом Галкиным. Оба выбрали белые элементы одежды. Пугачева выбрала кроссовки, шорты и кардиган в тон, а акцент сделала на клетчатой рубашке. В то время, как Галкин позировал в белых брюках, кроссовках и синей футболке.

Алла Пугачева в шортах и Максим Галкин

Алла Пугачева в шортах и Максим Галкин

instagram/dnevniki_znamenitostey

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"Молодчина, Алла Борисовна! Так держать! Потрясающая женщина и певица", "Сровнялись по возрасту", "Мне бы такую фигуру в 35", "Стильно", "Красава", "Молодец! Так держать", – написали поклонники.

"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах
"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах
"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах

"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин заснял пьяных Пугачеву и Вайкуле после завершения фестиваля "Рандеву".

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Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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