"Одного возраста с Галкиным": Пугачева взбудоражила поклонников стройными ногами в коротких шортах

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.

Соответствующий снимок опубликовали Dnevniki znamenitostey в Instagram, вызвав бурю эмоций среди пользователей сети.

На снимке Алла Борисовyа позировала со своим мужем, шоумэном Максимом Галкиным. Оба выбрали белые элементы одежды. Пугачева выбрала кроссовки, шорты и кардиган в тон, а акцент сделала на клетчатой рубашке. В то время, как Галкин позировал в белых брюках, кроссовках и синей футболке.

Алла Пугачева в шортах и Максим Галкин instagram/dnevniki_znamenitostey

"Молодчина, Алла Борисовна! Так держать! Потрясающая женщина и певица", "Сровнялись по возрасту", "Мне бы такую фигуру в 35", "Стильно", "Красава", "Молодец! Так держать", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин заснял пьяных Пугачеву и Вайкуле после завершения фестиваля "Рандеву".

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