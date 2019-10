Названа победительница конкурса "Мисс Земля-2019": как выглядит красавица

В Маниле (Филиппины) завершился конкурс красоты "Мисс Земля – 2019", где победительницей стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел.

Об этом сообщается в официальном блоге мероприятия в Twitter (чтобы посмотреть церемонию награждения и снимки победительницы, проскролльте до конца страницы).

Титул "Мисс Воздух – 2019" получила американка Эмани Дэвис, заняв таким образом второе место на конкурсе красоты. "Мисс Вода" (третье место) – в этом году стала представительница Чехии Клара Ваврушкова. А "Мисс Огонь" присудили представительнице Беларуси Алисе Маненок.

Presenting the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4 — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Также в конкурсе участвовала представительница от аннексированного Крыма Анастасия Лебедюк, а Украину представила 20-летняя Диана Шабас.

Конкурс "Мисс Земля" прошел 26 октября, приняв 85 участниц от разных стран. Мероприятие проходит ежегодно под эгидой ООН, а его идея заключается в привлечении внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.

We are ready to announce the winner. Who will be #MissEarth2019? pic.twitter.com/xUNxDnFQY9 — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

21-летняя победительница Неллис Пиментел родилась и выросла в Сан-Хуане. Она является студенткой факультета маркетинга и психологии. После конкурса красавица стала представительницей ООН по вопросам развития программ по сохранению окружающей среды на планете (ЮНЕП).

Here are the Final Four delegates for #MissEarth2019:

Belarus

Czech Republic

USA

Puerto Rico pic.twitter.com/d9P3uUCQu6 — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Как выглядит "Мисс Земля – 2019" Неллис Пиментел

Неллис Пиментел - в блестящем наряде instagram/nellyspimentel

Неллис Пиментел продемонстрировала ноги instagram/nellyspimentel

Неллис Пиментел – Мисс Земля-2019 instagram/nellyspimentel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet-2018", который проходил в Тбилиси. За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира, в том числе России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Эстонии, Таджикистана и Латвии.

