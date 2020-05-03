Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

Натуральный темный блонд является самым универсальным цветом волос, который подходит всем. Кроме того, такой оттенок всегда в тренде.
Выбор в пользу этого цвета сделали Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес, Элизабет Олсен, Джиджи Хадид, пишет Cosmopolitan.
Натуральный темный блонд одинаково удачно смотрится на обладательницах длинных волос и ультрамодных коротких стрижек. Кроме того, у этого оттенка есть еще одно веское преимущество – он освежает любой образ без исключения, позволяя стать гораздо моложе визуально.
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
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