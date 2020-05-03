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3 мая • обновлено в 22:32
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/ Красота

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

12.1т
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Натуральный темный блонд является самым универсальным цветом волос, который подходит всем. Кроме того, такой оттенок всегда в тренде.

Выбор в пользу этого цвета сделали Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес, Элизабет Олсен, Джиджи Хадид, пишет Cosmopolitan.

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

Натуральный темный блонд одинаково удачно смотрится на обладательницах длинных волос и ультрамодных коротких стрижек. Кроме того, у этого оттенка есть еще одно веское преимущество – он освежает любой образ без исключения, позволяя стать гораздо моложе визуально.

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Назван цвет волос, который подходит всем. Фото

cosmo.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в моду вернулась самая сексуальна прическа из 2000-х – это укладка с эффектом мокрых волос.

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Автор
Мария Дидык
Теги
Мода Стиль
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