"Накрасься уже нормально!" Как Южная Корея сошла с ума из-за пластики

В Южной Корее хороший внешний вид — это обязанность. Почти каждая четвертая женщина уже делала себе пластическую операцию.

Как сообщает издание Die Zeit, в Корее большую роль играет конкуренция за востребованные профессии, особенно с учетом того, что экономика переживает период стагнации. Поэтому, в надежде улучшить свои шансы на собеседовании, некоторые прибегают к пластики лица.

Также, по словам инсайдеров, после окончания сокрушительной войны против коммунистического Севера в 1953 году Юг за четверть столетия превратился из аграрной страны в государство высоких технологий.

"Те, кто сделали возможным это чудо, предъявляют жесткие требования к своим потомкам в вопросах труда и карьеры. Дети и внуки делают практически все, чтобы соответствовать их ожиданиям родителей. Ведь каждый отдельный человек и его внешний вид представляют семью, сообщество" — говориться в статье.

Отмечается, что в южнокорейской культуре нет собственного идеала красоты, поэтому хирургические вмешательства не считаются предательством самого себя. Самой популярной операцией у корейцев является блефаропластика двойного века, благодаря которой глаза становятся больше и приобретают более круглую форму. Согласно статистике правительства от 2017 года, пластическую операцию сделали 22% кореянок.

Тем не мене есть и те, кто выступает против данного тренда. Например, движение Escape the Corset ("Избавься от корсета"), которое сегодня набирает популярность в соцсетях. Молодые кореянки публикуют фотографии сломанных принадлежностей для макияжа и снимают на видео, как обрезают свои длинные волосы. Так, они символически срываю с себя "корсет идеалов красоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые определили новый стандарт женской красоты.

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