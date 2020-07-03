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Модель поразила целлюлитом на фото и рассказала, как скрывать изъяны на теле

Ева Романова
Красота
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Данаи Мерсер показала, как скрывать недостатки на теле для фото (Insider)

Данаи Мерсер показала, как скрывать недостатки на теле для фото (Insider). Данаи Мерсер показала, как скрывать недостатки на теле для фото

Американская журналистка, модель и блогер Данаи Мерсер поразила сеть снимком без ретуши, где показала свое настоящее тело – с целлюлитом, растяжками на коже и неровностями.

На личной странице в Instagram женщина наглядно продемонстрировала, что простые фильтры и правильный ракурс помогут скрыть практически любые изъяны фигуры для фото. Она также поделилась самыми эффективными лайфхаками.

Так, блогершу сфотографировали на пляже в красном раздельном купальнике для коллажа. На кадре слева она выгибает спину и расправляет плечи, что позволяет ей скрыть жировые складки на животе. На соседнем снимке девушка сгибается и расслабляет мышцы живота, показывая неровности кожи и целлюлит на бедрах.

Как скрыть целлюлит на фото

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

По словам знаменитости, на протяжении многих лет она не могла сидеть расслабленно в компании других людей, поскольку боялась, что кто-то заметит изъяны ее фигуры.

Мерсер также рассказала, что раньше, снимаясь на пляже, она пользовалась несколькими приемами: держала колени вместе, напрягала мышцы пресса, а также делала небольшую яму в песке и садилась в нее, визуально уменьшая размер ягодиц.

Как скрыть целлюлит на фото

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

Данаи объяснила, что при постановке кадра важно учитывать освещение и тени. В качестве доказательства блогерша разместила коллаж из двух снимков, на которых сфотографировалась в бикини. На одном из них из-за солнечного света отчетливо виден целлюлит.

Как скрыть целлюлит на фото

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

В своей публикации модель призвала поклонников не стесняться своего тела, ведь владея несколькими хитростями всегда можно визуально его усовершенствовать. Данаи также подчеркнула, что свое тело нужно любить таким, каким оно есть в настоящий момент, но при этом не прекращать старания его изменить с помощью спорта и полезного питания.

Как скрыть целлюлит на фото

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса и модель Шэрон Стоун показала на фото, как выглядела в молодости. Фанаты не поверили, что на фото изображена голливудская звезда.

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