Модель поразила целлюлитом на фото и рассказала, как скрывать изъяны на теле

Данаи Мерсер показала, как скрывать недостатки на теле для фото (Insider). Данаи Мерсер показала, как скрывать недостатки на теле для фото

Американская журналистка, модель и блогер Данаи Мерсер поразила сеть снимком без ретуши, где показала свое настоящее тело – с целлюлитом, растяжками на коже и неровностями.

На личной странице в Instagram женщина наглядно продемонстрировала, что простые фильтры и правильный ракурс помогут скрыть практически любые изъяны фигуры для фото. Она также поделилась самыми эффективными лайфхаками.

Так, блогершу сфотографировали на пляже в красном раздельном купальнике для коллажа. На кадре слева она выгибает спину и расправляет плечи, что позволяет ей скрыть жировые складки на животе. На соседнем снимке девушка сгибается и расслабляет мышцы живота, показывая неровности кожи и целлюлит на бедрах.

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

По словам знаменитости, на протяжении многих лет она не могла сидеть расслабленно в компании других людей, поскольку боялась, что кто-то заметит изъяны ее фигуры.

Мерсер также рассказала, что раньше, снимаясь на пляже, она пользовалась несколькими приемами: держала колени вместе, напрягала мышцы пресса, а также делала небольшую яму в песке и садилась в нее, визуально уменьшая размер ягодиц.

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

Данаи объяснила, что при постановке кадра важно учитывать освещение и тени. В качестве доказательства блогерша разместила коллаж из двух снимков, на которых сфотографировалась в бикини. На одном из них из-за солнечного света отчетливо виден целлюлит.

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

В своей публикации модель призвала поклонников не стесняться своего тела, ведь владея несколькими хитростями всегда можно визуально его усовершенствовать. Данаи также подчеркнула, что свое тело нужно любить таким, каким оно есть в настоящий момент, но при этом не прекращать старания его изменить с помощью спорта и полезного питания.

Как скрыть целлюлит на фото Instagram Данаи Мерсер

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