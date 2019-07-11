Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

2.5т Читать материал на украинском

Модель и фотограф, обнаженное фото которой использовала певица Светлана Лобода в своем аккаунте без спроса, является автором популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl.

Настоящего имени звезды никто не знает, так как девушка предпочитает анонимность, что не мешает ей сводить с ума тысячи подписчиков по всему миру. OBOZREVATEL подобрал самые горячие фото модели, а также выяснил, что известно о ней широкой публике.

Как ни странно, информации о молодой блогерше в сети практически нет. Несколько лет назад она буквально покорила сеть новым и необычным трендом – снимки асан, которые выполняются абсолютно без одежды.

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Каждый кадр, который она публикует в своем аккаунте, является произведением искусства. Девушка прекрасно владеет собственным телом, с легкостью выполняя просто невообразимые фигуры руками и ногами. Каждое фото проходит тщательную обработку перед публикацией.

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Позирует модель на фоне природы и воды, при чем всегда находится минималистичный пейзаж, который добавляет гармонии к образу. Что примечательно, анонимная создательница Instagram-дневника сумела обойти правила Instagram, которое запрещает публикацию слишком откровенных фото.

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Она умело использует ракурсы таким образом, чтобы все интимные части тела были закрыты. Не показывает она также и лицо. Главный посыл блога модели – принятие своего тела таким, каким оно есть. Таким образом, девушка пытается привлекать внимание к бодипозитиву.

Модели около 27 лет. Также по некоторым данным, у нее есть бойфренд, который помогает создавать все эти образы. За ее творчеством следит 927 тысяч человек.

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Instagram@nude_yogagirl

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Лобода разместила один из снимком модели на своей странице. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Позже Nude Yoga Girl опубликовала гневный пост о том, что это нарушение авторских прав. Также ее возмутило, что Лобода удаляла комментарии людей, которые накинулись на нее с критикой за воровство.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все новости по теме "йога" на OBOZREVATEL.

Тема
йога
Теги
шоу-бизнес скандалы Instagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel