Модель, которую обокрала Лобода: кто она и самые горячие фото

Модель и фотограф, обнаженное фото которой использовала певица Светлана Лобода в своем аккаунте без спроса, является автором популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl.

Настоящего имени звезды никто не знает, так как девушка предпочитает анонимность, что не мешает ей сводить с ума тысячи подписчиков по всему миру. OBOZREVATEL подобрал самые горячие фото модели, а также выяснил, что известно о ней широкой публике.

Как ни странно, информации о молодой блогерше в сети практически нет. Несколько лет назад она буквально покорила сеть новым и необычным трендом – снимки асан, которые выполняются абсолютно без одежды.

Instagram@nude_yogagirl

Каждый кадр, который она публикует в своем аккаунте, является произведением искусства. Девушка прекрасно владеет собственным телом, с легкостью выполняя просто невообразимые фигуры руками и ногами. Каждое фото проходит тщательную обработку перед публикацией.

Instagram@nude_yogagirl

Позирует модель на фоне природы и воды, при чем всегда находится минималистичный пейзаж, который добавляет гармонии к образу. Что примечательно, анонимная создательница Instagram-дневника сумела обойти правила Instagram, которое запрещает публикацию слишком откровенных фото.

Instagram@nude_yogagirl

Она умело использует ракурсы таким образом, чтобы все интимные части тела были закрыты. Не показывает она также и лицо. Главный посыл блога модели – принятие своего тела таким, каким оно есть. Таким образом, девушка пытается привлекать внимание к бодипозитиву.

Модели около 27 лет. Также по некоторым данным, у нее есть бойфренд, который помогает создавать все эти образы. За ее творчеством следит 927 тысяч человек.

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Instagram@nude_yogagirl

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Лобода разместила один из снимком модели на своей странице. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Позже Nude Yoga Girl опубликовала гневный пост о том, что это нарушение авторских прав. Также ее возмутило, что Лобода удаляла комментарии людей, которые накинулись на нее с критикой за воровство.

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