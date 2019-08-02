"Мисс Украина-2019": опубликованы фото красоток от Киева

На конкурсе "Мисс Украина-2019" Киев будут представлять Инна Гудзь, Анастасия Никитюк и Алена Руденко.

Как сообщили организаторы конкурса, всего в финале конкурса будут участвовать 25 девушек.

23-летняя Инна Гудзь учится на экономиста в Национальной академии статистики учета и аудита. Ранее окончила модельную школу "Viva Models", с 18 лет активно и участвует в конкурсах красоты. Девушку часто можно увидеть на обложках журналов, также Инна является лицом ювелирной компании и одного из столичных ресторанов.

Инна Гудзь Instagram

Инна Гудзь Instagram

Инна Гудзь Instagram

20-летняя Анастасия Никитюк изучает французский язык в Киевском национальном лингвистическом университете. Девушка в 2017 и 2019 годах получила титул первой вице-мисс в конкурсе "Мисс Университет".

Анастасия Никитюк Instagram

Анастасия Никитюк Instagram

Анастасия Никитюк Instagram

22-летняя Алена Руденко учится в КНТЭУ, занимается ивент-менеджментом и моделлингом в качестве хобби. Увлекается литературой и современным искусством.

Алена Руденко Instagram

Алена Руденко Instagram

Алена Руденко Instagram

Ранее OBOZREVATEL собрал фото всех 25 финалисток "Мисс Украина-2019". Конкурс состоится 12 сентября на сцене Дворца Украина.

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