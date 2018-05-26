Любовь и слезы на сцене: в Киеве выбрали Королеву Украины-2018

В Киеве с размахом прошел XXI Национальный конкурс красоты и таланта "Королева Украины".

Самое модное и ожидаемое шоу открыл невероятный певец, обладатель золотого голоса Влад Сытник, появившись на сцене с участницами конкурса в роскошных вечерних платьях.

Победительницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Ведущие конкурса Фото: Юрий Строкань

RUMBERO'S Фото: Юрий Строкань

Учредители конкурса Фото: Юрий Строкань

В этом году за главный титул и корону боролась 21 участница из разных городов Украины. Девушки прошли не легкий период подготовки, чтобы во всей красе представить себя на Grand Fashion Show.

Вцелом было роздано 20 титулов и корон, а кому же достались главне титулы конкурса?

Среди шестерки победительниц награды и титулы распределились следующим образом:

"Королева Украины Universe 2018" - Елена-Эвелина Фирут, г. Львов

"Королева Украины United Continents 2018 - Юлия Щербак, г. Запорожье

"Королева Украины Planet 2018" - Виктория Ганусовская, г. Николаев

"Королева Украины Global 2018 - Елизавета Грушко, г. Мариуполь

"Королева Украины Model of the World 2018" - Ольга Теравская, г. Хмельницкий

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Ну, а главной победительницей конкурса, которая уже в октябре представит нашу страну на конкурсе "Miss Grand International" стала Яна Лауринайчуте, получив титулы "Королева Украины – 2018" и "Королева Украины Grand International-2018".

Яна Лауринайчуте, Королева Украины-2018 Фото: Юрий Строкань

Яна Лауринайчуте, Королева Украины-2018 Фото: Юрий Строкань

Яна Лауринайчуте, Королева Украины-2018 Фото: Юрий Строкань

Ожидаемо, что самым интригующим и решающим стал выход участниц конкурса в купальниках совместно с группой RUMBERO’S. Во время этого выхода жюри определили ТОП-12 участниц, которые продолжили борьбу за главную корону.

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

RUMBERO'S Фото: Юрий Строкань

Хотим заметить, что жюри в этом году на 80% было сформировано из представителей медиа-индустрии, что дало возможность объективно оценить выход каждой конкурсантки.

Отличительной чертой, которая делает конкурс "Королева Украины" уникальным, является шоу талантов от претенденток на корону. Затаив дыхание, зрители следили за потрясающим восточным танцем Анны Карпенко и, аплодируя, подпевали Ганусовской Виктории. В этот вечер действительно произошло слияние королевской красоты и высокого искусства.

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

​Удивлений в этот вечер было не мало. Особенно впечатлили социальные работы участниц на тему ВИЧ/СПИДа в Украине. Лучшую работу, автором которой стала киевлянка Антонина Головач, высоко оценили члены жюри и зрители шоу.

Так же зрители смогли оценить яркие дефиле участниц конкурса совместно с легендарным Карлом Фриерсоном и зажигательной группой Sunstroke Project.

Фото: Юрий Строкань

Участницы конкурса Фото: Юрий Строкань

Фото: Юрий Строкань

Снежана Танчук, Королева Украины-2017 Фото: Юрий Строкань

Ведущими вечера выступили Тимур Мирошниченко и Снежана Танчук, обладательница титула "Королева Украины-2017". К слову, 23 мая запомниться ей не только дебютом в роли ведущей, но еще и переломным этапом в ее жизни. Прямо на сцене ей сделали предложение руки и сердца. Не сдерживая слез, она ответила: ДА!