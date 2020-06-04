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4 июня • обновлено в 20:55
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Лунное затмение 5 июня: как влияет на внешность и какие процедуры стоит сделать

1.7т
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В пятницу, 5 июня 2020 года люди смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, совпадающее с полнолунием.

Процесс затмения Луны оказывает влияние на самочувствие человека, а также считается, что в этот период усиливается эффект некоторых бьюти-процедур. OBOZREVATEL предлагает узнать, на какие процедуры по уходу за собой стоит обратить внимание 5 июня.

Какие косметические процедуры делать во время лунного затмения

Какие косметические процедуры делать во время лунного затмения

Как Луна влияет на внешность

По мнению астрологов, фазы Луны способны оказывать влияние на физиологические и обменные процессы в организме человека. Наиболее явно это проявляется во время полнолуния и лунного затмения. Считается, что рост Луны усиливает циркуляцию жидкости (лимфы, крови, межклеточной жидкости) в организме, а в период ее затмения этот процесс резко останавливается, в связи с чем возникает отечность тканей и проявление целлюлита. Происходит мощная нагрузка на все системы регуляции в организме.

Следовательно, в период лунного затмения стоит обратить внимание на процедуры, которые ускоряют циркуляцию и вывод жидкости из организма. Крайне нежелательно переедать и употреблять много воды и алкоголя. В то же время однодневное голодание поможет организму очиститься и перестроиться на ритм убывающей Луны.

Лунное затмение: как влияет на внешность и какие процедуры нужно делать

BuyBeauty

Какие процедуры по уходу за лицом и телом стоит осуществлять во время затмения Луны

В день затмения полезными будут любые лимфодренажные процедуры, так как этим вы помогаете организму прогонять жидкость. Также эффективными будут любые очищающие процедуры – так как к полнолунию зашлакованность организма увеличивается, а момент лунного затмения как нельзя лучше подходит для удаления шлаков.

Самые полезные косметические процедуры в этот период:

  • различные виды массажей, особенно лимфодренажные

  • очищающие процедуры, в том числе паровые ванночки или посещение сауны

  • контрастный душ для тела и контрастные ванночки для лица

  • процедуры со льдом

  • процедуры с косметической глиной и морской солью

  • процедуры с использованием эфирных масел, особенно с теми, которые положительно влияют на лимфодренаж: апельсина, лимона, базилика, ветивера, гвоздика, имбиря, лаванды, можжевельника.

Какие процедуры нельзя делать во время затмения Луны

  • любые инвазивные процедуры: витаминные бомбы, мезотерапия, уколы ботокса и перманентный макияж

  • процедуры, связанные с аппаратной косметологией

  • хирургические процедуры

  • применение гормональной или плацентарной косметики

  • процедуры для питание кожи.

Как делать лимфодренажный массаж в домашних условиях

Лимфодренажный самомассаж

Лимфодренажный самомассаж

Sovetclub.ru

Лимфодренажный самомассаж тела выполняется сухой щеткой из натуральной щетины. Лучше делать процедуру перед душем или принятием ванны.

Массаж выполняется круговыми движениями снизу вверх, от периферии к центру – так движется лимфа в нашем теле.

Не стоит растирать кожу щеткой: прикосновения должны быть легкими и плавными, не доставлять дискомфорта.

Начинать массаж нужно в зонах плеч, грудной клетки и живота, завершать нужно лимфодренажным самомассажем ног, стоп и ладоней.

Процедуры по очищению лица: как делать дома

Самомассаж лица

Самомассаж лица

Cosmo.ru

Прежде всего нужно убедиться в том, что у вас есть все необходимые для очищения средства. Главное – они должны подходить вашему типу кожи. Обладателям жирной кожи надо избегать средств с маслами, в то время как тем, у кого кожа сухая, нельзя использовать скрабы с крупными частицами и спиртосодержащие лосьоны.

При проведении чистки лица в домашних условиях нужно соблюдать два базовых правила:

  • все манипуляции при чистке лица надо проводить только на тщательно очищенной коже и идеально вымытыми руками, чтобы не занести инфекцию

  • нельзя проводить процедуру чистки, если на коже имеются воспаления, недозревшие прыщики, ранки или другие заметные заболевания кожи. Все это может привести к еще большему воспалению и мелким шрамам.

Массажные линии на лице

Массажные линии на лице

Suemade

Омолаживающий массаж лица в домашних условиях

Точечный и тонизирующий массаж кожи лица улучшает кровообращение и питание клеток. Самомассаж нужно проводить ежедневно по массажным линиям.

Основные правила:

  • Лучшее время для массажа – вечер. Самостоятельная процедура за 3-4 часа до сна поможет нормализовать обменные процессы и подготовит кожу к ночной регенерации.

  • Для первого раза хватит 3-4 минут массажа, постепенно это время можно увеличить до 15-25 минут.

  • Делайте массаж регулярно. Ежедневная процедура перед сном уже через пару недель даст заметные результаты.

Техника массажа:

  • Очертите пальцами контур бровей и дойдите до корней волос. Плавными движениями продолжайте массировать кожу несколько минут.

  • Проведите линии от подбородка до ушей и от губ до середины ушей.

  • Затем скользите от носа к вискам и от переносицы к концам бровей. Осуществляйте прикосновения медленными круговыми движениями.

  • Помассируйте лицо энергичными движениями для выброса коллагена, двигайтесь от центра к периферии.э

  • Используйте подушечки пальцев для поглаживаний, щипков и хлопков, а запястья для нажатий и постукиваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, по кому ударит затмение 5 июня и чего стоит опасаться в ближайшие к затмению дни. Читайте также о том, что нельзя делать в затмение.

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Автор
Ева Романова
Теги
Красота Лунное затмение
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