Королева-2018: красавицы ярко познакомили греков с Украиной

Во время подготовки к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины-2018", финал которого пройдет в Киеве 23 мая, участницам предоставилась прекраснейшая возможность познакомить греков с Украиной.

Так, для Вечера дружбы девушки подготовили специальную программу для администрации отеля Aldemar Royal Mare, гостеприимство которого они уже успели ощутить. Так как королевы должны быть не только красивыми, но и талантливыми и умными, на вечеринке они все это продемонстрировали.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Анна Карпенко, чемпионка Мира и Украины по bellydance из Одессы станцевала восточный танец, который не оставил равнодушным никого. Виктория Гаусовская (г.Николаев) и Настя Шпакова (г.Мелитополь) исполнили песни, а Ольга Теравская (г.Хмельницкий) и Жаклина Сречкович (г.Мариуполь) продемонстрировали свои хореографические способности. Лучшие номера девушки также покажут в Киеве в финальном шоу.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Анна Карпенко Фото: Виталий Чумаченко

Анастасия Шпакова Фото: Виталий Чумаченко

Виктория Гаусовская Фото: Виталий Чумаченко

Также, финалисты конкурса презентовали главному менеджеру гостиницы мистеру Пасхалусису Христосу сувениры, которые характеризуют регион участниц. Здесь были и подарки в национальном стиле - куклы, обереги, ляльки-мотанки, а также вещи, сделанные своими руками - Юлия Цветкова (г.Львов) нарисовала картину с видами своего города.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Вечеринка дружбы плавно перешла в White Party, где все, согласно дресс-коду, были в белом. Кроме того, администрация отеля подготовила сюрприз и пригласила греческий танцевальный коллектив, который не только исполнил народные танцы, но и вывел на танцпол всех наших красавиц. Вечер дружбы был ярким и познавательным для обеих сторон. Греки узнали больше об Украине, а наши участницы познакомились с местной культурой.

Греческий танцевальный коллектив Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

На этом активности для девушек не заканчиваются и туроператор TEZ TOUR Греция организовал поездку в керамическую мастерскую семьи Питарокилис, которая находится в деревне Психро. Участницы имели уникальную возможность создать своими руками керамическое изделие. Процесс был увлекательным и интересным, ведь в результате все получили на память hand-made сувениры и познакомились с древним ремеслом киприотов.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Кроме того, по дороге открывались умопомрачительные виды на горы о.Крит со всевозможными постройками, маленькими церквями и развалинами еще византийских мельниц.

Напомним, на острове Крит происходит подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины-2018". "Обозреватель", как главный медиа-партнер знакомит вас со всеми активностями участниц конкурса.