Когда в августе 2020 растущая луна: что можно и нельзя делать в этот период

По мнению астрологов, в растущую луну соответственно растет энергетический запас. Фото: Pixabay

В августе 2020 года растущая луна будет 1, 2 августа и в период с 20 до 31 августа.

Таким образом на последний месяц лета выпадает 13 дней, которые считаются благоприятными для всевозможных дел и начинаний.

По мнению астрологов, в растущую луну соответственно растет энергетический запас. Этот период отлично подходит для планирования и новых дел как в карьере, так и в личной жизни. К примеру, знакомств или укрепления существующих отношений.

Что можно делать в растущую луну?

заниматься строительством;

переезжать;

идти в отпуск;

caжать новые растения;

заключать сделки;

инвестировать в прибыльные проекты;

мечтать, планировать, ставить цели;

планировать хирургические операции;

стричь волосы, чтобы они быстрее отростали;

заниматься спортом, очищением организма, спа-процедурами;

делать маникюр;

посещать косметолога.

В период растущей луны полезно caжать новые растения Фото: Pixabay

Что нельзя делать в растущую луну?

лениться, быть пассивным;

избавляться от вредных привычек, бросать курить и т.д.;

жаловаться на жизнь, думать о плохом;

садиться на диету – результата не будет;

ссориться, ругаться, выяснять отношения;

голодать, не высыпаться;

одалживать деньги;

по мнению некоторых эзотериков, нельзя совершать действия, направленные на устранение чего-либо из организма (стричься, удалять зубы, делать чистку лица, депиляцию и т.д.), а также рубить деревья и срывать цветы.

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