Когда в августе 2020 растущая луна: что можно и нельзя делать в этот период
По мнению астрологов, в растущую луну соответственно растет энергетический запас. Фото: Pixabay
В августе 2020 года растущая луна будет 1, 2 августа и в период с 20 до 31 августа.
Таким образом на последний месяц лета выпадает 13 дней, которые считаются благоприятными для всевозможных дел и начинаний.
По мнению астрологов, в растущую луну соответственно растет энергетический запас. Этот период отлично подходит для планирования и новых дел как в карьере, так и в личной жизни. К примеру, знакомств или укрепления существующих отношений.
Что можно делать в растущую луну?
заниматься строительством;
переезжать;
идти в отпуск;
caжать новые растения;
заключать сделки;
инвестировать в прибыльные проекты;
мечтать, планировать, ставить цели;
планировать хирургические операции;
стричь волосы, чтобы они быстрее отростали;
заниматься спортом, очищением организма, спа-процедурами;
делать маникюр;
посещать косметолога.
В период растущей луны полезно caжать новые растения Фото: Pixabay
Что нельзя делать в растущую луну?
лениться, быть пассивным;
избавляться от вредных привычек, бросать курить и т.д.;
жаловаться на жизнь, думать о плохом;
садиться на диету – результата не будет;
ссориться, ругаться, выяснять отношения;
голодать, не высыпаться;
одалживать деньги;
по мнению некоторых эзотериков, нельзя совершать действия, направленные на устранение чего-либо из организма (стричься, удалять зубы, делать чистку лица, депиляцию и т.д.), а также рубить деревья и срывать цветы.
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