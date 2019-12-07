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7 декабря • обновлено в 20:13
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Кароль соблазнила фанатов хищным взглядом: горячее фото

1.7т
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Украинская певица Тина Кароль порадовала многочисленных поклонников новым соблазнительным снимком.

Соответствующую фотографию звезда обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж хищным взглядом.

Она позировала в серебристом платье, которое оттеняло гладкую кожу Кароль. Образ украшала красная помада, которая стала "фишкой" певицы.

Тина Кароль покорила хищным взглядом

Тина Кароль покорила хищным взглядом

instagram/tina_karol

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"Так и знал что ты змея. Не отпускаешь нас своим ядом любви", "Невероятная", "Киса", "И нежность, и огонь – все вместе", "Глаза", "Какой томный взгляд", "Шикарная", "Тигрица", – отреагировали поклонники.

Кароль соблазнила фанатов хищным взглядом: горячее фото
Кароль соблазнила фанатов хищным взглядом: горячее фото
Кароль соблазнила фанатов хищным взглядом: горячее фото

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram.com/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль снялась на "Ночь Суперхитов" в ярком красном платье с глубоким декольте, лишив поклонника дара речи. Пользователи были в восторге от роскошного образа певицы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
Красота фотографии фотосессия шоу-бизнес
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
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