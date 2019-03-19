Кардашьян-младшая восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бикини с леопардовым принтом, демонстрируя свою "пятую точку".

"Воскресенье для девочек", — написала модель.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая фотография", "Мне это нравится", "Выглядишь очень горячо", "Потрясающая", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли и Кендалл Дженнер снялись в горячей фотосессии, представив новую коллекцию купальников бренда Kendall & Kylie.

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