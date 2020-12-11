Какую прическу сделать на Новый год: топ-5 стильных идей

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Красота
5,5 т.
Какую прическу сделать на Новый год: топ-5 стильных идей

Встретить Новый год 2021 в большой и шумной компании вряд ли удастся, но идеальная прическа поможет настроиться на волну праздника.

Независимо от того, где вы собираетесь отмечать главный праздник зимы, нужно позаботиться о внешнем виде. Продуманный новогодний образ с шикарной укладкой не только улучшит настроение, но и станет залогом удачных фото. OBOZREVATEL собрал самые модные решения для праздничных причесок, которые можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях.

  • Легкие волны

Такая прическа подойдет к любому платью или спортивному луку, добавит романтичности и небрежности образу. Чтобы сделать небрежные волны, как у Хейли Бибер, стоит лишь накрутить волосы любым удобным способом, а после расчесать пальцами. Прическу с волнами будет стильно украсить большими заколками или стразами.

Идея прически небрежные волны на Новый год 2021 на примере Хейли Бибер.
Уложенные волнами волосы Хейли Бибер

  • Кудри

Чтобы сделать такие кудряшки, как у Бейонсе, нужно приложить уже больше усилий и потрудиться плойкой. Однако, если у вас нет лишнего времени, то можно схитрить: просто заплетите на ночь или рано утром 31 декабря несколько колосков, смочите водой и ждите вечера. Расплетать косички желательно непосредственно перед началом празднования.

Кудри Бейонсе
Заколки и стразы на волосах.

  • Хвост

Самый универсальный вариант для любого новогоднего образа. Чтобы получить такой результат, как на фото, выпрямите заранее волосы. По желанию, часть волос в хвосте можно накрутить на плойку, а у висков украсить необычными заколками.

Конский хвост
Конский хвост с плетением
Идея прически хвост на Новый год.

  • Пучок

Такая прическа идеально дополнит строгий костюм или однотонное платье. Для более небрежного варианта используйте текстурирующий спрей, а чтобы сделать идеально гладкий пучок "без петушков" вам понадобится гель. Трендовым украшением для такой укладки волос будут косы или искусственные цветы .

Небрежный пучок
Аккуратный пучок модели Роузи Хантингтон-Уайтли.
Украшенный цветами пучок
Украшенный косами пучок

  • С прядями спереди

Это стильное решение удлинит лицо и добавит дерзких ноток в ваш look. Стоит лишь выпустить из прически, будь то пучок или конский хвост, две пряди спереди. Такое стильное решение демонстрирует на своем примере британская певица Дуа Липа.

Пучок с прядями спереди на примере Дуа Липы

Как сообщал OBOZREVATEL, названы запрещенные цвета, в которые нельзя наряжать елку на Новый год 2021. В декоре дома желательно отдать предпочтение светлым тонам и минимализму.

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