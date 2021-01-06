Какой маникюр не стоит делать в 2021 году: названы главные ошибки в дизайне

В 2021 году множество модных тенденций меняются не только в одежде и макияже, но и маникюре. Так, некоторые дизайны теряют свою уникальность и сделают ваши руки только хуже.

Поэтому чтобы ваш маникюр радовал глаз не только вам, но и окружающим – не нужно допускать несколько ошибок при выборе дизайна. Подробней об антитрендах этого года пишет tochka.net

В 2020 году из-за пандемии коронавируса эта тема распространилась везде. Ей посвящали отдельные рубрики, тату и даже работы нейл-арт мастеров. Поэтому в 2021 году очень надеемся, что подобные дизайны останутся только воспоминаниями.

Нейл-арт с большими стразами специалисты давно начали относить к антитрендам. В 2021 году мастера маникюра предлагают использовать крупные блестки и глиттер.

Эти блестящие покрытия давно потеряли свой шарм и оригинальность, так что в 2021 году лучше обойтись без втирки на ногтях.

Если хотите, чтобы в 2021 году френч выглядел актуально, то сделайте его более неординарным. Косые линии, разноцветные детали и асимметрия приветствуются, но классический французский маникюр – не для наступившего года.

Лучше не допускать неоновые цвета в свою жизнь. А ограничиться можно более нейтральной цветовой палитрой.

Бохо-шик достаточно сомнителен в повседневной жизни. Геометрические узоры могут органично вписаться в понимание модного маникюра, но только в том случае, если они будут достаточно легкие и незамысловатые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в тренде остается множество популярных вариантов причесок и макияжей, но некоторые из них появились относительно недавно и являются уникальными.