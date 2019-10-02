"Какие красавицы": семейное фото Пугачевой с дочерьми умилило сеть

Примадонна Алла Пугачева с дочерями Кристиной Орбакайте и Лизой восхитила поклонников.

Семейный снимок опубликовал супруг российской певицы, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram.

"Девчонки: Елизавета Галкина, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Юля Проскурякова, Ида Достман", – перечислил Галкин всех женщин и девочек на фото.

Пугачева с Лизой и Кристиной instagram.com/maxgalkinru

Поклонников умилил снимок. В комментариях написали, какие все они красавицы. "Девчонки красавицы", "Красотки", "Будьте здоровы", "Вы клевые", "Цветник", "Чудо как хороши", – написали пользователи.

Пугачева с дочерями instagram.com/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева публично пристыдила колегу по сцене Диму Билана.

Дело в том, что он опозорился выступлением на Дне города в Самаре. Жители пожаловались на то, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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