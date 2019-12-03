Как защитить кожу от мороза: топ-5 необходимых процедур

С зимы коже необходимы особый уход и защита. Не всегда крема или ежедневного ухода бывает достаточно для того, чтобы защитить лицо от влияния мороза.

О том, какие процедуры стоит сделать за зиму, чтобы весной кожа была здоровой и сияющей пишет "Cosmopolitan".

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Процедуры лазерной коррекции кожи

Задача таких процедур — борьба с морщинами, расширенными порами, пигментацией, также они способствуют выравниванию рельефа, структуры и лифтингу кожи.

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Фототерапия

Фототерапия относится к световым методикам воздействия, но, в отличие от лазера, при фототерапии используется широкополосный свет. После нескольких процедур кожа заметно омолаживается, а ее тон и текстура выглядят более ровными.

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Методики инъекционного восстановления

В холодное время года воздух в помещениях и транспорте становится пересушенным, а выход на улицу сопровождается резким перепадом температуры и влажности. Это негативно влияет на увлажненность и гидратацию кожи. Для предотвращения неприятных последствий можно использовать мезотерапевтические коктейли или биоревитализанты.

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Пилинги

Пилинг - наиболее нежная и простая процедура для зимнего ухода. Если времени на реабилитацию после аппаратных методик нет, попробуйте химические пилинги. Они способствуют укреплению дермы, улучшению структуры и рельефа кожи.

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Микросклерозирование

Это инъекционное лечение хронической венозной недостаточности, мелкой сосудистой сетки.

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