Как выглядела Богатырева до и после пластики: показательные фото

Экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в "Жулянах", в 2007 году сделала пластику.
Многие тогда заметили явные перемены во внешности на тот момент регионалки. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как выглядела Богатырева до и после операции.
Богатырева до и после операции
Что примечательно, на тот момент она всячески отрицала, что сделала пластику. Богатырева объясняла перемены тем, что ведет здоровый образ жизни, не ест после 18:00, пьет исключительно воду. Более того, она посоветовала всем, кто хочет выглядеть, как она, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.
Богатырева до и после пластики
Позже ее коллеги слили журналистам информацию, что Раиса Васильевна сделала подтяжку лица и подбородка, откачала жир с бедер, живота и ягодиц. А процедуры все проходила в Швейцарии или Австрии. На этот счет в данных были разногласия. Как бы там ни было, по фото можно четко увидеть, как изменился овал лица и подбородок Богатыревой.
Богатырева до и после пластической операции
Как выглядела Богатырева до и после операции
Раиса Богатырева до и после
Раиса Богатырева до и после пластики
Раиса Богатырева до и после пластической операции
Как сообщал OBOZREVATEL:
Богатыреву доставили в суд сразу после задержания, но он не принимал решения, поскольку было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.
Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.
В августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-министра, после чего ее вызвали на допрос в Киев, но она не явилась.
Вечером, 28 августа, Печерский районный суд Киева начал заседание касательно избрания меры пресечения.
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