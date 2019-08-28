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Как выглядела Богатырева до и после пластики: показательные фото

2.6т Читать материал на украинском

Экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в "Жулянах", в 2007 году сделала пластику.

Многие тогда заметили явные перемены во внешности на тот момент регионалки. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как выглядела Богатырева до и после операции.

Богатырева до и после операции

Богатырева до и после операции

Что примечательно, на тот момент она всячески отрицала, что сделала пластику. Богатырева объясняла перемены тем, что ведет здоровый образ жизни, не ест после 18:00, пьет исключительно воду. Более того, она посоветовала всем, кто хочет выглядеть, как она, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.

Богатырева до и после пластики

Богатырева до и после пластики

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Позже ее коллеги слили журналистам информацию, что Раиса Васильевна сделала подтяжку лица и подбородка, откачала жир с бедер, живота и ягодиц. А процедуры все проходила в Швейцарии или Австрии. На этот счет в данных были разногласия. Как бы там ни было, по фото можно четко увидеть, как изменился овал лица и подбородок Богатыревой.

Богатырева до и после пластической операции

Богатырева до и после пластической операции

Как выглядела Богатырева до и после операции

Как выглядела Богатырева до и после операции

Раиса Богатырева до и после

Раиса Богатырева до и после

Раиса Богатырева до и после пластики

Раиса Богатырева до и после пластики

Раиса Богатырева до и после пластической операции

Раиса Богатырева до и после пластической операции

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина
Теги
пластическая хирургия Красота
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная самка кацaпа!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какая отвратительная рожа
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