Как правильно купаться в Чистый четверг: названо лучшее время

Чистый четверг или Страстной четверг в 2020 году выпадает на 16 апреля. В этот день христиане чтят Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель совершил омовение ног своих учеников.

Чистый четверг имеет глубокое сакральное значение для христиан. В частности, с его наступлением принято очищать душу, помыслы, тело и окружающую обстановку. Одной из известнейших традиций в Страстной четверг является купание – христиане верят в то, что вода в этот день обладает уникальными целебными и очищающими свойствами.

OBOZREVATEL решил рассказать, как правильно купаться в Чистый четверг и что значит этот обычай.

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Почему принято купаться в Чистый четверг

Считается, что вся вода в Великий четверг – святая и обладает лечебными свойствами. Верующие в этот день принимают душ, ходят в баню, окунаются в водоемы. При этом принципиально важно иметь чистые помыслы и осознанно отказаться от негативных и греховных мыслей.

В Чистый четверг вода может смыть все грехи и неприятности, которые накопились за прошедший год. Обязательным действием во время омовение является искреннее чтение молитвы. Верующие при этом обращаются к Богу с просьбой изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли, а также оградить от негативного посыла недоброжелателей.

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Как и когда правильно мыться в Чистый четверг

Водные процедуры рекомендуется принимать в ночь на четверг, до наступления рассвета, и уже в чистыми мыслями ложиться спать.

Семейные обряды в Чистый четверг проводятся также и утром – каждый из членов семьи после пробуждения должен умыться с серебряной монетки или ложки. Считается, что подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой и молодостью. Больных в этот день умывают с одолженного у соседей серебра.

Чтобы "зарядить воду" для умывания, нужно в сосуд опустить серебряные изделия — ложки, украшения — и оставить их в воде на ночь.

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