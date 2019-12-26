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26 декабря • обновлено в 12:31
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Мужчины не одобряют: как не нужно краситься на Новый год 2020

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Вечеринка по случаю Нового года — такое время, когда женщинам хочется, чтобы их одаривали комплиментами чаще, чем всегда. Однако это невозможно, если они сделают макияж, который буквальным образом отвернет от них половину мужского населения.

Поэтому о том, какие ошибки не стоит допускать при создании вечернего мейкапа — пишет "Cosmopolitan".

Матовая кожа и заметный тональный крем

Не спешите в новогоднюю ночь припудривать излишний блеск — чересчур матовая кожа, по мнению мужчин, выглядит неестественно. Кроме того, не перебарщивайте с тональным кремом.

Мужчины не одобряют: как не нужно краситься на Новый год 2020

Фото: wobs.ua

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Нарощенные или накладные ресницы

Также, по словам сильного пола, не стоит приклеивать ресницы. Ведь что для женщин объем и пушистость, для них — "автомобильные щетки".

Мужчины не одобряют: как не нужно краситься на Новый год 2020

Фото: wlooks.ru

Широкие брови

Мужчинам нравиться, когда у женщины аккуратные брови средней толщины. А тренд на широкие густые брови, как у модели Кары Делевинь, давно уже прошел.

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Фото: brovinka.ru

Smoky eyes, как у панд

Именно с этими милыми животными женщины ассоциируются у мужчин, когда решают создать макияж smoky eyes. Поэтому если хотите сделать акцент на глаза и вам важно мнение бойфренда, выберите альтернативный вариант.

Мужчины не одобряют: как не нужно краситься на Новый год 2020

Фото: spacenk.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какую одежду не стоит покупать на Новый год 2020.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Теги
Красота Новый Год-2020 праздник
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