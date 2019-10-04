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4 октября • обновлено в 03:56
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Как изменилась самая красивая девочка США: яркие фото

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Самая красивая девочка США Иден Вуд попала в мир шоу-бизнеса в возрасте 14 месяцев. С тех пор она одержала 300 побед на различных детских конкурсах красоты.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как сейчас выглядит Вуд.

Как изменилась самая красивая девочка США: яркие фото
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Иден Вуд родилась 18 февраля 2005 года. Она впервые приняла участие в конкурсе красоты в возрасте 14 месяцев.

Как изменилась самая красивая девочка США: яркие фото

joinfo.ua

Как изменилась самая красивая девочка США: яркие фото

joinfo.ua

О прекращении участия в детских конкурсах красоты родители Иден объявили, когда девочке 6 лет.

Как изменилась самая красивая девочка США: яркие фото

joinfo.ua

По словам матери Вуд, Иден должна была идти дальше в своей карьере и сосредоточиться на актерском и модельном направлении. С тех пор девочка успела сняться в 6 картинах. Ее дебютной лентой стал сериал "Коронованные детки".

Loren Gray vibes??👼 hehe

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

Game day🐻🤩

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

Summer days☀️

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

These sunglasses make me feel cool😂😎

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

Hi :))

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

#pageantgirlforlife

Публикация от Eden Wood® (@officialedenwood)

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17-летняя французская модель Тилан Блондо, которую несколько лет назад назвали самой красивой девочкой в мире, показала, как изменилась.

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