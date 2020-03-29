Как быть красивой на карантине: топ-4 простые прически для дома

Женщина должна выглядеть ухоженной и привлекательной всегда, даже дома. Поэтому карантин – не повод запускать себя.

О топ-4 простых прическах, которые помогут выглядеть красиво дома – рассказал OBOZREVATEL.

Небрежный пучок – это, пожалуй, самый простой вид домашней укладки, но результат потрясающий. Чтобы создать прическу, вам нужно для начала сделать хвост. Затем оставшиеся пряди волос скрутить вокруг него в пучок и закрепить неведимками.

Фото: shopaholichome.ru

Отметим, что пучок можно собрать как на макушке головы, так и на затылке.

Фото: jenskie-hitrosti.ru

Низкий хвост

Второй вариант домашней укладки – это низкий хвост. Чтобы прическа не казалась скучной, можете накрутить волосы и украсить их ярким платком или же другими аксессуарами.

Фото: ladiesproject.ru

Фото: style-and-beauty.ru

Прическа с ободком

Это одна из самых легких причесок, которая сделает вас красивой на карантине. Наденьте ободок, а затем оставшиеся волосы заверните за него.

Фото: pinterest.com

Фото: mixednews.ru

Мальвина

Также одной из самых красивых и простых повседневных причесок будет мальвина. Для того, чтобы сделать ее – заплетите свободную косу и закрепите ее прозрачной резинкой.

Фото: photo-hair.ru

Фото: alwaysbusymama.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские парикмахеры и колористы рассказали, как ухаживать за волосами во время карантина.

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