Изменилась до неузнаваемости: Ким Кардашьян пошла на смелый шаг ради мужа

Знаменитая американская актриса и модель, звезда культового реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян решилась на кардинальные изменения во внешности.

Так, светская львица из брюнетки превратилась в "платиновую" блондинку, чем удивила своих поклонников. Видео, где телезвезда хвастается обновленной внешностью, Ким опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.

По словам Кардашьян, она решилась на смелый эксперимент ради своего мужа - модель перекрасилась в честь четвертой годовщины их свадьбы.

Ким Кардашьян в новом образе Instagram @kimkardashian (Instastories)

Блондинка Кардашьян показала прическу своим подписчикам во время поездки на заднем сиденье автомобиля.

"Я снова стала блондинкой. Блонд - любимый цвет волос. Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины", - рассказала 37-летняя Кардашьян.

Ким Кардашьян в новом образе Instagram @kimkardashian (Instastories)

Отметим, ранее Ким Кардашьян красила волосы в блонд в сентябре 2017 года, а в феврале 2018-го она добавила к прическе розовый оттенок. В марте-2018 светская львица вернула свой натуральный темный цвет.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Мар 2018 в 2:16 PST

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года. До этого пара состояла в отношениях два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян станет первой в мире знаменитостью, которой вручат специальную награду за влияние на индустрию моды.