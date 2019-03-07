Из пацанки в красотку: самые пикантные фото бывшей скромницы "Ранетки"

Российская певица, экс-участница некогда популярной группы "Ранетки" Елена Третьякова встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.
Так, на своей странице в Instagram Третьякова опубликовала пост, в котором написала, что "ее хата не с краю". Она всегда будет поддерживать дорогого ей человека, даже несмотря на угрозы Жениного мужа якобы раскрыть ее ориентацию.
Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации артистки не раз появлялись в различных СМИ, ведь Лена ассоциируется у многих с образом пацанки. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как она изменилась со времен существования группы "Ранетки".
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Сейчас многие поклонники "Ранеток" с трудом узнают 30-летнюю артистку. За последние несколько лет она сильно изменилась: похудела, поменяла имидж и стала более женственной. От пацанки с длинной челкой не осталось и следа.
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Что касается нынешней деятельности Третьяковой — она увлеклась йогой. В настоящее время звезда преподает йогу в Москве, а также выезжает с мастер-классами по городам России. В будущем Лена планирует открыть собственную студию.
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова
Фото: instagram/lenatretyakova
Также артистка вместе с экс-"ранеткой" Женей Огурцовой занимается YouTube-каналом "Курага".
Лена Третьякова и Женя Огурцова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова и Женя Огурцова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова, Женя Огурцова и Лера Козлова
Фото: instagram/lenatretyakova
Лена Третьякова, Женя Огурцова и Лера Козлова
Фото: instagram/lenatretyakova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова рассказала поклонникам в сети о неудачном любовном опыте.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!