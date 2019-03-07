Из пацанки в красотку: самые пикантные фото бывшей скромницы "Ранетки"

Российская певица, экс-участница некогда популярной группы "Ранетки" Елена Третьякова встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.

Так, на своей странице в Instagram Третьякова опубликовала пост, в котором написала, что "ее хата не с краю". Она всегда будет поддерживать дорогого ей человека, даже несмотря на угрозы Жениного мужа якобы раскрыть ее ориентацию.

Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации артистки не раз появлялись в различных СМИ, ведь Лена ассоциируется у многих с образом пацанки. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как она изменилась со времен существования группы "Ранетки".

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Сейчас многие поклонники "Ранеток" с трудом узнают 30-летнюю артистку. За последние несколько лет она сильно изменилась: похудела, поменяла имидж и стала более женственной. От пацанки с длинной челкой не осталось и следа.

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Что касается нынешней деятельности Третьяковой — она увлеклась йогой. В настоящее время звезда преподает йогу в Москве, а также выезжает с мастер-классами по городам России. В будущем Лена планирует открыть собственную студию.

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова Фото: instagram/lenatretyakova

Также артистка вместе с экс-"ранеткой" Женей Огурцовой занимается YouTube-каналом "Курага".

Лена Третьякова и Женя Огурцова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова и Женя Огурцова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова, Женя Огурцова и Лера Козлова Фото: instagram/lenatretyakova

Лена Третьякова, Женя Огурцова и Лера Козлова Фото: instagram/lenatretyakova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова рассказала поклонникам в сети о неудачном любовном опыте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!